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"Белорусская Super женщина". Светлана Сташевская
14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕлизавета Вторая - живой символ и синоним слова "Великобритания". Настоящий патриот, она - хороший пример того, как надо любить Родину. В этом плане наших белорусских дам тоже можно назвать королевами.
Любовь, пожалуй, лейтмотив новой серии проекта "Белорусская Super женщина
Все серии проекта смотрите здесь:
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Елизавета Вторая - живой символ и синоним слова "Великобритания". Настоящий патриот, она - хороший пример того, как надо любить Родину. В этом плане наших белорусских...
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