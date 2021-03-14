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"Белорусская Super женщина". Светлана Сташевская

14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Елизавета Вторая - живой символ и синоним слова "Великобритания". Настоящий патриот, она - хороший пример того, как надо любить Родину. В этом плане наших белорусских дам тоже можно назвать королевами. 

Любовь, пожалуй, лейтмотив новой серии проекта "Белорусская Super женщина". Героиня - обаятельная женщина, креативный молодой руководитель Светлана Сташевская. Как пройти путь от эколога до заместителя генерального директора крупной молочной компании? И где связь патриотизма, любви к Родине и молока высшего качества? Взгляд на жизнь и мир вокруг человека с четкой гражданской позицией в эту среду на "Беларусь 1".

 Все серии проекта смотрите здесь: Белорусская Super женщина



 
 
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Елизавета Вторая - живой символ и синоним слова "Великобритания". Настоящий патриот, она - хороший пример того, как надо любить Родину. В этом плане наших белорусских...
 
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