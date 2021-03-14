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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Белорусская Super женщина". Светлана Сташевская Елизавета Вторая - живой символ и синоним слова "Великобритания". Настоящий патриот, она - хороший пример того, как надо любить Родину. В этом плане наших белорусских...

Елизавета Вторая - живой символ и синоним слова "Великобритания". Настоящий патриот, она - хороший пример того, как надо любить Родину. В этом плане наших белорусских дам тоже можно назвать королевами.Любовь, пожалуй, лейтмотив новой серии проекта "Белорусская Super женщина. Героиня - обаятельная женщина, креативный молодой руководитель Светлана Сташевская. Как пройти путь от эколога до заместителя генерального директора крупной молочной компании? И где связь патриотизма, любви к Родине и молока высшего качества? Взгляд на жизнь и мир вокруг человека с четкой гражданской позицией в эту среду на