В идеологическую диверсию втягивают детей. Дипломатический скандал

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Но самое страшное - в идеологическую диверсию втягивают уже наших детей

Польский консул - на выход, а на столе Следственного комитета - уголовное дело

Отметим, авторы этого фильма – жители Польши, которая нередко воспевала этюд в коричневых тонах национализма. Сегодня это уже политическая тенденция. Преступники превращаются в борцов за свободу страны, а история искажается - не гнушаются ни подтасовками фактов, ни обманом, ни откровенной ложью.. Белорусских школьников втянули в провокационное чествование памяти "проклятых солдат", которые в 1946 году устроили геноцид над белорусами. В акции памяти принял участие польский консул в Бресте.Правда, вскоре брать коричневую ноту дипломату пришлось в одиночку - ему рекомендовали покинуть страну. А по факту провокационного мероприятия возбуждено уголовное дело. Как идет наступление на историческую память по периметру границ - разбираласьДипломатический скандал с нотами истории разгорелся на этой неделе., устроивших геноцид православных белорусов в польской Гайновке. Дипломата уже окрестили жертвой белорусского режима, но, положа руку на сердце, за такое действительно нужно гнать в шею.В конце февраля в Бресте в так называемой польской социальной школе скаутов имени Ромуальда Траугутта почтили память "проклятых солдат". Белорусские школьники спели гимн Польши, польские патриотические песни и изучили "биографию героев" - убийц белорусов. Организаторы акции - пропольская активистка из Бреста Анна Панишева и консул Польши Ежи Тимофеюк, которые пытались героизировать военного преступника Бурого. Именно он со своим отрядом в 1946 году устроил этническую чистку. Погибли 79 белорусов, в числе которых женщины и дети, не щадили даже младенцев.

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В пятницу Анна Панишева уже объясняла, чем руководствовалась, героизируя польских карателей

Тюремные застенки в бывшей советской республике Литве, приютившей наших беглых борцов с диктатурой, грозят тем, кто борется за историческую правду

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В идеологическую диверсию втягивают детей. Дипломатический скандал Отметим, авторы этого фильма – жители Польши, которая нередко воспевала этюд в коричневых тонах национализма. Сегодня это уже политическая тенденция. Преступники...

Именно культ Бурого и его карательного батальона для правящей партии Польши стали одним из инструментов манипуляции сознания, сплочения общества под эгидой борьбы за свободу как с внутренними, так и с внешними врагами. Правда, надо отметить, что сами поляки к чествованию польских националистов на своей земле относятся брезгливо.В том числе и благодаря гражданке Анне Панишевой - руководителю Брестского форума польских локальных инициатив. Школой ее заведение можно назвать с большой натяжкой. Организация помогает с оформлением карт поляка, осуществляет переводы и ведет языковые курсы - бизнес госпожи Панишевой под ширмой якобы учебного заведения - никакого отношения к образовательной системе Беларуси не имеет.Когда прецедент выкатился в плоскость дипломатического скандала, брестчанка ожидаемо оказалась в Польше, но подвела, и паны быстро указали ей, в каком направлении находится ее Родина.В прошлом году правительством Польши брестчанка была вознаграждена Орденом Возрождения Польши. Его удостаивают за выдающиеся заслуги в военной и гражданской сферах как польских, так и иностранных граждан. Безусловно, за любой инициативой, даже локальной, стоит самое банальное – деньги. И с Польшей у брестчанки довольно тесные связи, кстати, не этнические, а финансовые.Отдельное внимание следует остановить на польском фонде "Свободы и демократия". Он напрямую связан с польским сенатом и министерствами, правда, называет себя независимой организацией, которая пропагандирует антикоммунизм, якобы оказывает помощь полякам за рубежом и выделяет злотые на поддержание памяти о польской истории. Второе направление - помощь демократии на территории бывшего СССР - современная гибридная пропагандистская война. Внимание на так называемые Крэсы усходние или Малую Польшу.2018 год. Калининградская область. Город Советск. Литовский консул отметил столетие независимости своего государства. Несколько рюмок за родину, а потом - за руль авто. На пассажирском сиденье - руководитель музея истории Советска Анжелика Шпилева. Многие выставки ее музея спонсировались литовским консульством. На стендах история довоенного немецкого Тильзита и надпись "Город бомбит вражеская авиация". Речь идет о подвиге легендарного Михаила Кривцова – первого советского летчика, который нанес удар на немецкие города уже на следующий день после вероломного нападения Гитлера на Советский Союз. Но подлинная суть скандала даже не в этом - дипломат проводил идеологическую работу по отторжению области от России. С одной стороны поддерживал этнических литовцев, с другой - проводил линию так называемой Малой Литвы: не Калининград, а Караляучус, не Советск, а Тильже. Литовские названия Калининграда и Советска - произведение сугубо литовских властей.Это территория, отмечена на картах маркером - от Советска до Гусева. Уши этнографического хамства растут из самой Литвы, где вполне официально существует «Совет по делам Малой Литвы». А претензия на российский Калининград активно поддерживается США (именно там был издан "Атлас Малой Литвы"). И литература, и атласы, и прочая макулатура долгое время были в доступе для жителей российского региона. Надзорные органы тогда выдвинули предположение, на территорию региона она могла попасть только в багажниках диппредставителей. История с консулом закончилась быстро, российский МИД потребовал высылки Макаускаса Бронюса. А сподручную - директора музея - уволили в связи с утратой доверия. Проверка прокуратуры выявила у директора банковские счета, на которые она получала денежные средства из-за рубежа, зарубежные награды за заслуги и устойчивые контакты с литовскими национал-радикалами.И примеров таких уголовных преследований в демократической Литве несчетное количество. Журналист-антифашист Гедрюс Грабаускас получил политическое убежище в России. На него завели уголовное дело за интервью о причастности лесных братьев в холокосте.Итогом однобокой политики последней двадцатилетки стал раскол литовского общества на два лагеря: тех, кто принимает тенденции неонацизма, и тех, кто категорически не приемлет. И здесь есть еще один интересный - уже экономический - факт: чем глубже Прибалтика погружается в экономическую пропасть, тем выше поднимается национализм, скрытый под маску патриотизма. Изнеможенные кризисом люди ищут виновных, а националисты им с радостью их предоставляют как для малых, так и для больших решений, главное - пристальнее смотреть на соседей.Рост националистических тенденций в сопредельных государствах имеет под собой четкий мотив: это не национальное самосознание или самоидентификация внутри отдельных государств, а очередной конфликт близких народов. И в националистическую бездну втягивают уже наших граждан. Самый простой способ победить врага — воспитать его детей. В эпоху исторической диверсии и гибридной войны не стоит жить историческими пятиминутками - мы не имеем ни малейшего права забыть о жертвах кровавых амбиций националистов и нацистов 20-го столетия.