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Александру Римашевскому, чтобы стать протестующим, понадобилось хорошо выпить

Руслан Матиевский 16 раз привлекался к административной ответственности

Владимир Румынский тоже не самый добропорядочный гражданин

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые лица протеста". Легко ли стать протестующим? Есть те, для кого двигающая сила – это хаос и ненависть. Тем более если у них не самое светлое прошлое. Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных,...

Есть те, для кого двигающая сила – это хаос и ненависть. Тем более если у них не самое светлое прошлое. Как быстро люди, освободившиеся из мест не столь отдаленных, могут стать частью протестной толпы? Август прошлого года показал, что для этого требуется совсем немного. И дело тут даже не в количестве алкоголя или откровенном подкупе.Дело в другом. Несанкционированная акция, толпа - это идеальное место для преступления. А значит и для людей, которые готовы нарушить закон. И уже неоднократно это делали, о чем говорит их криминальная биография. Вот и как после этого удивляться, что среди протестующих оказалось так много уголовников? Кстати, задумайтесь: а вы готовы оказаться рядом с ними? Очередная серия нашегоЛегко ли стать протестующим? Александру Римашевскому из города Березино для этого понадобилось хорошо выпить. Россыпь уголовных статей, не говоря уже об административных. Нигде не работающий и пьющий. Лицо протеста из Березино.Отбирал телефоны и деньги. Руслан Матиевский 16 раз привлекался к административной ответственности. К уголовной тоже. Не успел житель города Крупки освободиться из мест не столь отдаленных, как снова попал в историю.И тоже оказался на несанкционированной уличной акции. Удивительное ли это дело, что на несанкционированном митинге оказывается достаточное число людей, легко нарушающих закон? Криминал и преступление для них естественная среда. Но понимают ли это те, кто по своей наивности окажется с ними в одной камере? В толпе они получаются соратники.