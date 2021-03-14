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Об одной фантастической картине свое мнение озвучил Президент

14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Речь о  "золотом дне". Авторы, сами пробившие дно фактчекинга, рассказывали о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Ничего не напоминает? Явная калька с фильма о Путине. Правда, там хотя бы делали вид, что есть доказательства, а тут сборник фейков и слухов из интернета оказался совсем неубедительным.
 


Да и цель фантастической ленты не убедить, а взбудоражить людей, используя схожие с российскими приемы для раскачки общества. Глава государства назвал представленную в фильме информацию лживой. И обещал показать реальную картину, где и как живет Президент. 

 
 
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Речь о  "золотом дне". Авторы, сами пробившие дно фактчекинга, рассказывали о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Ничего не напоминает?...
 
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