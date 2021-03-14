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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Об одной фантастической картине свое мнение озвучил Президент Речь о "золотом дне". Авторы, сами пробившие дно фактчекинга, рассказывали о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Ничего не напоминает?...

Речь о "золотом дне". Авторы, сами пробившие дно фактчекинга, рассказывали о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Ничего не напоминает? Явная калька с фильма о Путине. Правда, там хотя бы делали вид, что есть доказательства, а тут сборник фейков и слухов из интернета оказался совсем неубедительным.Да и цель фантастической ленты не убедить, а взбудоражить людей, используя схожие с российскими приемы для раскачки общества. Глава государства назвал представленную в фильме информацию лживой. И обещал показать реальную картину, где и как живет Президент.