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Об одной фантастической картине свое мнение озвучил Президент
14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРечь о "золотом дне". Авторы, сами пробившие дно фактчекинга, рассказывали о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Ничего не напоминает? Явная калька с фильма о Путине. Правда, там хотя бы делали вид, что есть доказательства, а тут сборник фейков и слухов из интернета оказался совсем неубедительным.
Да и цель фантастической ленты не убедить, а взбудоражить людей, используя схожие с российскими приемы для раскачки общества. Глава государства назвал представленную в фильме информацию лживой. И обещал показать реальную картину, где и как живет Президент.
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Речь о "золотом дне". Авторы, сами пробившие дно фактчекинга, рассказывали о роскоши, в которой якобы живет глава белорусского государства. Ничего не напоминает?...
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