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Интервью с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским

14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Хочется верить, что основной удар ковида по планете уже в прошлом. Между тем, есть еще один пациент, который во многих странах буквально дышит на ладан. Его пытаются спасти печатным станком, жестким регулированием, а порой и протестами. Мы говорим об экономике. 

У Беларуси есть, что называется, свой цифровой козырь в рукаве - это Парк высоких технологий

На этой неделе белорусский технологический хаб подвел итоги за прошлый год и установил собственный рекорд - экспорт превысил 2,7 миллиарда долларов. В пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. 90 % своих доходов резиденты Парка по-прежнему зарабатывают в странах США и ЕС.

Результаты прошлого года только в очередной раз подтвердили: ПВТ – ключевой драйвер экономики нашей страны

На данный момент IT-сектор втрое эффективнее других отраслей Беларуси. Несмотря на пессимистичные прогнозы недоброжелателей, в прошлом году в Парк прибыли 236 новых резидентов, в марте этого года – еще 65. И сегодня ПВТ - это 1021 компания. Наш корреспондент Ксения Лебедева пообщалась с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским.

 
 
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Хочется верить, что основной удар ковида по планете уже в прошлом. Между тем, есть еще один пациент, который во многих странах буквально дышит на ладан. Его пытаются...
 
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