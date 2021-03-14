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Интервью с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским
14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTХочется верить, что основной удар ковида по планете уже в прошлом. Между тем, есть еще один пациент, который во многих странах буквально дышит на ладан. Его пытаются спасти печатным станком, жестким регулированием, а порой и протестами. Мы говорим об экономике.
У Беларуси есть, что называется, свой цифровой козырь в рукаве - это Парк высоких технологийНа этой неделе белорусский технологический хаб подвел итоги за прошлый год и установил собственный рекорд -
Результаты прошлого года только в очередной раз подтвердили: ПВТ – ключевой драйвер экономики нашей страныНа данный момент IT-сектор втрое эффективнее других отраслей Беларуси. Несмотря на пессимистичные прогнозы недоброжелателей, в прошлом году в Парк прибыли 236 новых резидентов, в марте этого года – еще 65. И сегодня ПВТ - это 1021 компания. Наш корреспондент Ксения Лебедева пообщалась с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским.
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Хочется верить, что основной удар ковида по планете уже в прошлом. Между тем, есть еще один пациент, который во многих странах буквально дышит на ладан. Его пытаются...
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