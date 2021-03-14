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У Беларуси есть, что называется, свой цифровой козырь в рукаве - это Парк высоких технологий

Результаты прошлого года только в очередной раз подтвердили: ПВТ – ключевой драйвер экономики нашей страны

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Интервью с директором Парка высоких технологий Всеволодом Янчевским Хочется верить, что основной удар ковида по планете уже в прошлом. Между тем, есть еще один пациент, который во многих странах буквально дышит на ладан. Его пытаются...

Хочется верить, что основной удар ковида по планете уже в прошлом. Между тем, есть еще один пациент, который во многих странах буквально дышит на ладан. Его пытаются спасти печатным станком, жестким регулированием, а порой и протестами. Мы говорим об экономике.На этой неделе белорусский технологический хаб подвел итоги за прошлый год и установил собственный рекорд -. В пятерку стран-партнеров входят США, Кипр, Великобритания, Ирландия и Россия. 90 % своих доходов резиденты Парка по-прежнему зарабатывают в странах США и ЕС.На данный момент IT-сектор втрое эффективнее других отраслей Беларуси. Несмотря на пессимистичные прогнозы недоброжелателей, в прошлом году в Парк прибыли 236 новых резидентов, в марте этого года – еще 65. И сегодня ПВТ - это 1021 компания. Наш корреспондент Ксения Лебедева пообщалась с