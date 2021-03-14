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И. Тертель: Комитету госбезопасности известно о трех вариантах развития событий в канун 25 марта

14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На каждое действие есть противодействие. Об этом стоит помнить, особенно, если задумал что-то противозаконное. На неделе еще одно мероприятие с участием Президента было посвящено национальной безопасности – встреча с главой КГБ.

В целом обстановка в стране стабильная. Впрочем, обозначены и проблемы, связанные с обеспечением национальной безопасности, и те угрозы, которые формируются в сфере внешнеполитической деятельности и внутренней ситуации.

И. Тертель: Политика грубого вмешательства во внутренние дела Беларуси

Политика грубого вмешательства во внутренние дела Беларуси – так охарактеризовал ситуацию в эксклюзивном интервью нашему телеканалу глава КГБ Иван Тертель. По его словам, очевидны попытки давления на правоохранительную и судебную систему со стороны иностранных государств, в том числе – с использованием дипломатического корпуса, а это уже недопустимо. 

И. Тертель: Через спецслужбы иностранных государств идет финансирование деструктивной деятельности

Также глава Комитета госбезопасности уверен - через спецслужбы иностранных государств идет финансирование деструктивной деятельности на территории нашей страны для дестабилизации общественно-политической ситуации. 

Накануне раскрыто несколько тайников, в которых спрятали десятки килограммов тротила и пластида. Плюс огромный арсенал оружия для ведения диверсионно-разведывательной деятельности, также дистанционные средства подрыва различных объектов. При этом Иван Тертель назвал задержанных серьезной профессиональной и вооруженной группой, которая потенциально представляла реальную угрозу для общественной безопасности. 

И. Тертель: Известны и персоналии, которые вынашивают деструктивные идеи и сами планы

Также Иван Тертель подчеркнул: Комитету госбезопасности на данный момент известно о трех вариантах развития событий в канун 25 марта. Возможны столкновения с правоохранителями и даже более жесткие сценарии - с нанесением увечий людям.

Глава ведомства заявил, что известны и персоналии, которые вынашивают деструктивные идеи и сами планы. Поэтому силовики будут действовать жестко, но в рамках закона. Также Иван Тертель обратился к родителям с просьбой проконтролировать своих детей, которым не место в местах возможных волнений.

Смотрите также: "Разговор у Президента". Председатель КГБ Иван Тертель
 
 
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На каждое действие есть противодействие. Об этом стоит помнить, особенно, если задумал что-то противозаконное. На неделе еще одно мероприятие с участием Президента...
 
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