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Директор Института экономики Национальной академии наук - о приоритетах развития и международных рейтингах

14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вот, где провалов уж точно нельзя допускать, так это в экономике. Нынешний год многие страны связывают с восстановлением национальных экономик. У каждой свои прогнозы и механизмы, за счет чего выходить из застоя. Это и внутренний спрос, и внешнеторговый товарооборот. Негативные последствия пандемии ощущают на себе все отрасли. И отложенный спрос на покупку товаров и услуг связан с продлением карантинных ограничений в некоторых странах, а также с падением доходов и потерей работы.

 Директор Института экономики Национальной академии наук - о приоритетах развития и международных рейтингах


В Беларуси по классификации Международной организации труда в прошлом году уровень безработицы не превысил 4 %

Да и в банке вакансий – больше 70 тысяч рабочих мест. Постепенно оживают и рынки стран-партнеров. Да, не так быстро, но в январе Беларусь смогла увеличить экспорт товаров и услуг по сравнению с началом прошлого, 2020 года. 

Директор Института экономики Национальной академии наук - о приоритетах развития и международных рейтингах


 
 
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Вот, где провалов уж точно нельзя допускать, так это в экономике. Нынешний год многие страны связывают с восстановлением национальных экономик. У каждой свои...
 
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