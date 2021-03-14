Источник материала: БT

В Беларуси по классификации Международной организации труда в прошлом году уровень безработицы не превысил 4 %

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Директор Института экономики Национальной академии наук - о приоритетах развития и международных рейтингах Вот, где провалов уж точно нельзя допускать, так это в экономике. Нынешний год многие страны связывают с восстановлением национальных экономик. У каждой свои...

Вот, где провалов уж точно нельзя допускать, так это в экономике. Нынешний год многие страны связывают с восстановлением национальных экономик. У каждой свои прогнозы и механизмы, за счет чего выходить из застоя. Это и внутренний спрос, и внешнеторговый товарооборот. Негативные последствия пандемии ощущают на себе все отрасли. И отложенный спрос на покупку товаров и услуг связан с продлением карантинных ограничений в некоторых странах, а также с падением доходов и потерей работы.Да и в банке вакансий – больше 70 тысяч рабочих мест. Постепенно оживают и рынки стран-партнеров. Да, не так быстро, но в январе Беларусь смогла увеличить экспорт товаров и услуг по сравнению с началом прошлого, 2020 года.