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199 фактов необоснованно высоких ценников

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Цены на социально значимые товары в Беларуси контролируются, нарушителей штрафуют Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, главное здесь - оперативность. Сейчас мониторинг усилен. Стоимость продуктов питания,...

Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, главное здесь - оперативность. Сейчас мониторинг усилен. Стоимость продуктов питания, которые покупаем каждый день, если и будет расти, то не более чем на 0,2 % в месяц. Об этом гласит пстановление правительства. Регулятор собирает все данные еженедельно, активно использует и онлайн-анкету с покупателями. Каждый факт высоких цен детально разбирают - от производителей сырья, переработки до полки магазина.199 фактов необоснованно высоких ценников зафиксировали в прошлом году и оштрафовали не меньше сотни торговых точек и тех работников, кто отвечает за формирование цен и искусственно их завысил. В итоге заплатили более 200 тысяч рублей.