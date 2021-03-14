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Цены на социально значимые товары в Беларуси контролируются, нарушителей штрафуют

14.03.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, главное здесь - оперативность. Сейчас мониторинг усилен. Стоимость продуктов питания, которые покупаем каждый день, если и будет расти, то не более чем на 0,2 % в месяц. Об этом гласит пстановление правительства. Регулятор собирает все данные еженедельно, активно использует и онлайн-анкету с покупателями. Каждый факт высоких цен  детально разбирают - от производителей сырья, переработки до полки магазина. 

199 фактов необоснованно высоких ценников  

199 фактов необоснованно высоких ценников  зафиксировали в прошлом году и оштрафовали не меньше сотни торговых точек и тех работников, кто  отвечает за формирование цен и искусственно их завысил. В итоге заплатили более 200 тысяч рублей.

 
 
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Как отмечают в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, главное здесь - оперативность. Сейчас мониторинг усилен. Стоимость продуктов питания,...
 
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