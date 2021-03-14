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Путило не будет координировать протесты, Тихановская обратилась к заключенным. Минск 14 марта

15.03.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Степан Путило заявил, что его команда больше не будет координировать протесты в Беларуси, потому что люди организуются сами.

Об этом автор телеграм-канала, который власти признали экстремистским, рассказал в интервью DW.

«Мы больше не помогаем людям координировать протесты. В августе из-за блокировки интернета они попросили нас помочь немного скоординировать их действия, рассказать, куда кто-то идет. Сейчас мы отошли от этого, потому что люди организуются сами», - сказал блогер.

Он также сообщил, что планирует опубликовать в YouTube новый фильм об Александре Лукашенко через три недели.

Первый фильм - «Золотое дно» о недвижимости Александра Лукашенко за 5 дней набрал более 5 млн просмотров, 303 тысячи лайков, 50 тысяч комментариев.

Обращение Тихановской

Светлана Тихановская обратилась к Игорю Лосику, Игорю Банцеру и Дмитрию Фурманову с просьбой прекратить голодовку.

«Вы можете не узнать о том, что я сейчас говорю эти слова. Но мы все знаем о вас и вашем безграничном мужестве. Вы сейчас рискуете своими жизнями, выражая свой протест через голодовку. Но мы, белорусы, не готовы рисковать вами. Как человек, мать и жена, я прошу вас остановить голодовку. Вы нужны вашим близким, родителям и детям. Вы нужны Беларуси», - сказала она.

Тихановская заявила также, что в тюрьмы к голодающим белорусам обязаны пустить дипломатов ЕС и ООН. 

Заявление Уэнди Мортон

Министр Великобритании по делам европейского соседства и Америки Уэнди Мортон поддержала Польшу в конфликте с Беларусью.

«Великобритания солидарна с Польшей после необоснованной высылки трех польских дипломатов из Беларуси. Еще одно трусливое нападение на тех, кто просто выполняет свою работу. Наши страны едины в своей поддержке белорусского народа. Разам для Беларусі!», - заявила она.

(Обновляется)

 
 
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Степан Путило заявил, что его команда больше не будет координировать протесты в Беларуси, потому что люди организуются сами.
 
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