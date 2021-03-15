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Стало известно, когда начнется обновление парка пассажирского транспорта в Витебске
15.03.2021 06:19 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)
Согласно программе социально-экономического развития области, в новой пятилетке будет пополнен парк пассажирского транспорта, для чего необходимо закупить 77 новых автобусов, 5 электробусов, 8 троллейбусов. Причем порядка 25 процентов техники планируется приобрести в 2021 году.
На сегодня, как сообщили в ОАО «Витебскоблавтотранс», закуплены 10 микроавтобусов М2. Автобусы малой вместимости уже работают на городских и пригородных маршрутах. В марте ожидается поступление еще 6 таких автобусов. Прорабатываются вопросы дальнейшего обновления подвижного состава пассажирского транспорта.
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Согласно программе социально-экономического развития области, в новой пятилетке будет пополнен парк пассажирского транспорта, для чего необходимо закупить 77...
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