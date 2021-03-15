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Более 1200 экспонатов, изготовленных талантливой молодежью, представлены на выставке инновационного и технического творчества в Витебске

15.03.2021 06:19 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)

Областной смотр инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений образования открылся выставкой на базе областного института развития образования.


Мероприятие проходит еще на двух площадках: в государственном индустриально-­технологическом колледже и областном дворце детей и молодежи.

На вернисаже присутствовали председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев и начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома, руководители учебных заведений Придвинского края. Владимир Терентьев выразил слова признательности педагогам, которые ведут учащихся к победам в различных республиканских и международных конкурсах. Владимир Владимирович отметил, что уже не первый год присутствует на подобных выставках и каждый раз поражается увиденному.

Многие экспонаты уникальны, их уже сегодня можно использовать и в быту, и в качестве сувениров.

Выставка в индустриально-­технологическом колледже отражает достижения в разработке современных практических моделей и образцов, инновационный подход в проектировании и изготовлении приспособлений, механизмов, приборов и учебных пособий.

Экспозиции в институте развития и дворце детей и молодежи посвящены преимущественно декоративно-­прикладному искусству и народным промыслам. Здесь представлены экспонаты, выполненные с использованием различных техник вышивки и рос­писи по ткани, одежда и предметы интерьера, разработки в производственной среде, научные работы и другое.

Необходимо отметить творческий подход, оригинальную демонстрацию представленных экспонатов, использование современных технологий.

В организации выставок приняли участие 33 учреждения профессионально-­технического и среднего специального образования, 8 учреждений дополнительного образования.

Посетителям представлено более 1200 экспонатов, изготовлением которых занимались более тысячи учащихся и их педагогов.

Оценка работ одаренной молодежи (а мероприятия продлятся до 24 марта) пройдет по 24 номинациям. Среди них — «Дизайнерские разработки», «Мебель», «Робототехника», «Садово-­парковый дизайн». Лучшие из произведений будут принимать участие в заключительном этапе республиканского смотра инновационного и технического творчества (с апреля по декабрь) и постоянной действующей выставке на базе столичного Национального детского технопарка.

Кстати, за участие в прошлогоднем смотре учреждения профессионально­-технического и среднего специального образования Витебщины были награждены 38 дипломами Министерства образования Беларуси, из них 8 — первой степени. Это лучший результат среди всех областей. Ждем повторения успеха!

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

Автор: Алесь БЫНЬКОВ. Фото Вячеслава БОРИСЕНКО.

 
 
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Областной смотр инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений образования открылся выставкой на базе областного института развития...
 
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