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Руководители Витебской области и города Витебска поздравили жителей Витебщины с Днем Конституции Республики Беларусь

15.03.2021 06:19 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)  
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Источник материала: Витьбичи (Витебск)


Паважаныя жыхары вобласці!

Віншуем вас з Днём Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь!

Гэты дакумент з'яўляецца базісам у справе захавання адзінства і незалежнасці рэспублікі, гарантыяй правоў і свабод грамадзян. За час свайго існавання закладзеныя ў канстытуцыйных нормах пастулаты сталі інструментам для рэалізацыі патэнцыялу па ўсіх накірунках грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай дзейнасці.

Асноўны Закон дазваляе рухацца наперад па шляху стварэння моцнай дзяржавы з высокаразвітай сучаснай эканомікай, эфектыўнай сістэмай сацыяльнай абароны, самабытнай нацыянальнай культурай. Гэтаму спрыяе працавітасць, адказнасць і прадпрымальнасць кожнага.

Глыбока перакананыя, што прававы і каштоўнасны падмурак Канс­тытуцыі будзе садзейнічаць павышэнню якасці жыцця грамадства, росквіту рэгіёна і краіны ў цэлым.

Прыміце шчырыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і новых здзяйсненняў на карысць Беларусі!

З павагай

Мікалай Шарснёў,
старшыня
Віцебскага абласнога
выканаўчага камітэта.

 

Уладзімір Цярэнцьеў,
старшыня
Віцебскага абласнога
Савета дэпутатаў.


 

Уважаемые витебчане!

15 марта наша страна отмечает один из главных государственных праздников — День Конституции.

Основной Закон нашей страны, принятый в 1994 году на всебелорусском референдуме, был свободным выбором людей в пользу сильного, суверенного и демократического государства, в котором высшей ценностью провозглашены права и свободы человека, гражданский мир и согласие.

Основной Закон страны был и остается залогом дальнейшего развития Беларуси, ее поступательного движения к благополучию. Он обеспечивает возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая надежную защиту Закона и уверенность в завтрашнем дне.

Убеждены, что, последовательно реализуя созидательный потенциал Конституции, мы сможем сделать нашу жизнь достойной, а белорусскую землю — благодатной и процветающей.

Пусть этот праздник придает нам силы в достижении поставленных целей, уверенность в правильности выбранного пути!

Желаем вам мира, крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родного Витебска и всей Беларуси!

С уважением,

Валентин Цветков,
первый заместитель председателя
Витебского городского
исполнительного комитета.

 

Владимир Белевич,
председатель
Витебского городского
Совета депутатов.


 

© Авторское право «Витьбичи». Гиперссылка на источник обязательна.

 
Теги: Витебск
 
 
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Паважаныя жыхары вобласці! Віншуем вас з Днём Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь! Гэты дакумент з'яўляецца базісам у справе захавання...
 
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