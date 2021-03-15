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Руководители Витебской области и города Витебска поздравили жителей Витебщины с Днем Конституции Республики Беларусь
15.03.2021 06:19 — Новости Общества | Витьбичи (Витебск)
Источник материала: Витьбичи (Витебск)
Паважаныя жыхары вобласці!
Віншуем вас з Днём Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь!
Гэты дакумент з'яўляецца базісам у справе захавання адзінства і незалежнасці рэспублікі, гарантыяй правоў і свабод грамадзян. За час свайго існавання закладзеныя ў канстытуцыйных нормах пастулаты сталі інструментам для рэалізацыі патэнцыялу па ўсіх накірунках грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай дзейнасці.
Асноўны Закон дазваляе рухацца наперад па шляху стварэння моцнай дзяржавы з высокаразвітай сучаснай эканомікай, эфектыўнай сістэмай сацыяльнай абароны, самабытнай нацыянальнай культурай. Гэтаму спрыяе працавітасць, адказнасць і прадпрымальнасць кожнага.
Глыбока перакананыя, што прававы і каштоўнасны падмурак Канстытуцыі будзе садзейнічаць павышэнню якасці жыцця грамадства, росквіту рэгіёна і краіны ў цэлым.Прыміце шчырыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і новых здзяйсненняў на карысць Беларусі!
Уважаемые витебчане!
15 марта наша страна отмечает один из главных государственных праздников — День Конституции.
Основной Закон нашей страны, принятый в 1994 году на всебелорусском референдуме, был свободным выбором людей в пользу сильного, суверенного и демократического государства, в котором высшей ценностью провозглашены права и свободы человека, гражданский мир и согласие.
Основной Закон страны был и остается залогом дальнейшего развития Беларуси, ее поступательного движения к благополучию. Он обеспечивает возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая надежную защиту Закона и уверенность в завтрашнем дне.
Убеждены, что, последовательно реализуя созидательный потенциал Конституции, мы сможем сделать нашу жизнь достойной, а белорусскую землю — благодатной и процветающей.
Пусть этот праздник придает нам силы в достижении поставленных целей, уверенность в правильности выбранного пути!Желаем вам мира, крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родного Витебска и всей Беларуси!
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Руководители Витебской области и города Витебска поздравили жителей Витебщины с Днем Конституции Республики Беларусь
Паважаныя жыхары вобласці! Віншуем вас з Днём Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь! Гэты дакумент з'яўляецца базісам у справе захавання...
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