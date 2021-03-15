Руководители Витебской области и города Витебска поздравили жителей Витебщины с Днем Конституции Республики Беларусь

Источник материала: Витьбичи (Витебск)





Паважаныя жыхары вобласці!

Віншуем вас з Днём Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь!

Гэты дакумент з'яўляецца базісам у справе захавання адзінства і незалежнасці рэспублікі, гарантыяй правоў і свабод грамадзян. За час свайго існавання закладзеныя ў канстытуцыйных нормах пастулаты сталі інструментам для рэалізацыі патэнцыялу па ўсіх накірунках грамадска-палітычнай і сацыяльна-эканамічнай дзейнасці.

Асноўны Закон дазваляе рухацца наперад па шляху стварэння моцнай дзяржавы з высокаразвітай сучаснай эканомікай, эфектыўнай сістэмай сацыяльнай абароны, самабытнай нацыянальнай культурай. Гэтаму спрыяе працавітасць, адказнасць і прадпрымальнасць кожнага.

Глыбока перакананыя, што прававы і каштоўнасны падмурак Канс­тытуцыі будзе садзейнічаць павышэнню якасці жыцця грамадства, росквіту рэгіёна і краіны ў цэлым.

Прыміце шчырыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і новых здзяйсненняў на карысць Беларусі!





З павагай Мікалай Шарснёў,

старшыня

Віцебскага абласнога

выканаўчага камітэта. Уладзімір Цярэнцьеў,

старшыня

Віцебскага абласнога

Савета дэпутатаў.



Уважаемые витебчане!

15 марта наша страна отмечает один из главных государственных праздников — День Конституции.

Основной Закон нашей страны, принятый в 1994 году на всебелорусском референдуме, был свободным выбором людей в пользу сильного, суверенного и демократического государства, в котором высшей ценностью провозглашены права и свободы человека, гражданский мир и согласие.

Основной Закон страны был и остается залогом дальнейшего развития Беларуси, ее поступательного движения к благополучию. Он обеспечивает возможность каждому гражданину жить свободно, ощущая надежную защиту Закона и уверенность в завтрашнем дне.

Убеждены, что, последовательно реализуя созидательный потенциал Конституции, мы сможем сделать нашу жизнь достойной, а белорусскую землю — благодатной и процветающей.

Пусть этот праздник придает нам силы в достижении поставленных целей, уверенность в правильности выбранного пути!

Желаем вам мира, крепкого здоровья, счастья и новых достижений на благо родного Витебска и всей Беларуси!