Лукашенко на лыжне, ЧП с кислородом, 750 долларов за коммунальные услуги и боевая матушка - все за выходные

Успели блины испечь на прошлой неделе, а на гуляньях зиму проводить? Масленица закончилась, у православных с понедельника начинается Великий пост. В субботу и воскресенье мы рассказывали вам обо всех событиях, сейчас напомним в коротком обзоре о самом важном.
САМОЕ ВАЖНОЕ
В субботу в Раубичах прошла «Минская лыжня — 2021». В эстафете победила команда Александра Лукашенко (смотрите, кто участвовал еще). Один мужчина во время гонки упал аж четыре раза за полминуты. После «Минской лыжни» Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал информацию, озвученную в появившемся в Сети фильме о «золотом дне», где рассказывается о роскоши, в которой якобы живет Лукашенко. «Я больше всего переживал, чтобы вы, посмотрев, не сказали: ну, а кого мы защищаем? Вот это для меня было самое страшное», — сказал он журналистам госСМИ (сам Путило рассказал, на какие средства создавался этот фильм). Высказался Лукашенко и о ситуации с МОК и НОК, о вылете «Динамо» из борьбы за Кубок Гагарина, претензиях к песне на «Евровидение». Кстати, а бывают ли у Александра Лукашенко выходные? Изучили его расписание.
Глава Минздрава прокомментировал ЧП с кислородом в БСМП Витебска, о котором ранее рассказал доктор Мартов. «Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич», — Витебска и непродление контракта с Мартовым">рассказал Пиневич.
Прокуратура возбудила уголовное дело по факту «героизации военных преступников» на мероприятии «Польской школы» в Бресте. Двух представителей школы задержали, за этим последовал дипломатический скандал. Временный поверенный в делах Польши в нашей стране Мартин Войцеховский прокомментировал происходящее.
Помощник Александра Лукашенко по вопросам развития финансово-кредитной системы рассказал о трех шоках прошлого года для экономики Беларуси.
Белорусы обратились в Мининформ с просьбой отреагировать на публикацию «сведений, не соответствующих действительности» в одном из госизданий. О чем речь и что ответил Мининформ — в заметке.
НЕ ПРОПУСТИТЕ
В Прощенное воскресенье ситуацию в стране прокомментировал гродненский архиепископ Артемий: «Идти путем приспособленчества — это путь самоуничтожения. Входить в политику, входить в какие-то другие проблемы, тоже не присуще церкви. Но церковь не должна быть безразлична ко всему происходящему. Новомученники и праведники нашего времени всегда говорили: „Молчанием продается Бог“. Быть христианином — это значит быть крестоносцем. Начиная в борьбе со своими пороками, в борьбе со своим личным грехом, в борьбе с общественными настроениями, с церковными проблемами — это крест тяжелый, который надо нести, иногда жертвуя собой».
Познакомили вас с удивительной героиней: Дарьей Васиной, женой священника Свято-Иверского храма Артемия. У женщины черный пояс по карате, она преподает в воскресной школе, а также занимается тай-бо с прихожанками. Почитайте про эту разбивающую стереотипы женщину, которая тренировала даже солдат.
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Андрей в 23 года потерял всех своих самых близких людей. Он родился в семье летчика. Когда мальчику было 6 лет, самолет отца потерпел крушение. В 13 лет инсульт забрал его бабушку, которая была верным другом и союзником после смерти отца. Когда парню было 17 лет, у его мамы обнаружили опухоль. Такая непростая история вышла в проекте «Быть молодым». Говорите своим близким людям почаще, что вы их любите!
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