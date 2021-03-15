Лукашенко на лыжне, ЧП с кислородом, 750 долларов за коммунальные услуги и боевая матушка - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Успели блины испечь на прошлой неделе, а на гуляньях зиму проводить? Масленица закончилась, у православных с понедельника начинается Великий пост . В субботу и воскресенье мы рассказывали вам обо всех событиях, сейчас напомним в коротком обзоре о самом важном.

САМОЕ ВАЖНОЕ

О финансах. По официальным данным, в стране 45,5% населения ежемесячно имеют в распоряжении сумму меньше 500 рублей , а свыше 1000 рублей — 8,7%. Статистика также говорит, что около 450 тысяч белорусов живут за чертой бедности . По данным Минтруда, на начало марта в Беларуси было 8,3 тысячи безработных .

Инфляция в этом году ставит рекорды, но нашлись 11 продуктов , на которые цены в этом году упали.

Россия готовится в третий раз за последние три года сменить своего посла в Беларуси. По этому поводу высказались российские эксперты .

Глава Минздрава прокомментировал ЧП с кислородом в БСМП Витебска, о котором ранее рассказал доктор Мартов. «Инцидент, насколько я понимаю, был. Мы еще будем его рассматривать более подробно на уровне лечебно-контрольного совета Министерства здравоохранения. Это было в холодный период времени, когда была нагрузка на кислородную систему. Но, по утверждению других специалистов, это было кратковременное падение уровня потока кислорода, которое не повлияло фатально на то, что рассказывал наш многоуважаемый Владимир Юрьевич», — Витебска и непродление контракта с Мартовым">рассказал Пиневич.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту «героизации военных преступников» на мероприятии «Польской школы» в Бресте. Двух представителей школы задержали, за этим последовал дипломатический скандал. Временный поверенный в делах Польши в нашей стране Мартин Войцеховский прокомментировал происходящее.

Помощник Александра Лукашенко по вопросам развития финансово-кредитной системы рассказал о трех шоках прошлого года для экономики Беларуси.