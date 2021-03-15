|
Чья Конституция: действующая или оппозиционная? Проверяем, сможете ли вы отличить их друг от друга
15.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
День Конституции отмечается 15 марта — в этот день в 1994 году приняли главный закон страны. С тех пор в него дважды вносили изменения и дополнения: в 1996-м и 2004-м. Несколько дней назад команда Светланы Тихановской
Подробнее о разнице между нынешней Конституцией и предложениями оппозиции
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько дней назад команда Светланы Тихановской предложила свой вариант главного закона страны, совершенно новый. Предлагаем попробовать разобраться: где -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)