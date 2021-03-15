Чья Конституция: действующая или оппозиционная? Проверяем, сможете ли вы отличить их друг от друга

Источник материала: Tut.by

День Конституции отмечается 15 марта — в этот день в 1994 году приняли главный закон страны. С тех пор в него дважды вносили изменения и дополнения: в 1996-м и 2004-м. Несколько дней назад команда Светланы Тихановской предложила свой вариант главного закона страны, совершенно новый. Предлагаем попробовать разобраться: где — действующая Конституция, а где — оппозиционная? Иногда будет не так и просто.

Подробнее о разнице между нынешней Конституцией и предложениями оппозиции можно прочитать здесь .