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Чья Конституция: действующая или оппозиционная? Проверяем, сможете ли вы отличить их друг от друга

15.03.2021 07:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

День Конституции отмечается 15 марта — в этот день в 1994 году приняли главный закон страны. С тех пор в него дважды вносили изменения и дополнения: в 1996-м и 2004-м. Несколько дней назад команда Светланы Тихановской предложила свой вариант главного закона страны, совершенно новый. Предлагаем попробовать разобраться: где — действующая Конституция, а где — оппозиционная? Иногда будет не так и просто.

Подробнее о разнице между нынешней Конституцией и предложениями оппозиции можно прочитать здесь.

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Несколько дней назад команда Светланы Тихановской предложила свой вариант главного закона страны, совершенно новый. Предлагаем попробовать разобраться: где -...
 
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