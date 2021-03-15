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Опять снег. Погода в Гомеле на новой рабочей неделе
15.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зима не сдается, а весна все не приходит. И в ближайшие дни,
В понедельник и вторник еще ничего — днем +5°C и пасмурно.
В среду — всего +3°C.
В четверг и пятницу ночью и утром -2 °C, днем +4°C и мокрый снег.
Хорошей недели, друзья!
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В ближайшие дни март гомельчан не обрадует.
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