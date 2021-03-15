Опять снег. Погода в Гомеле на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Зима не сдается, а весна все не приходит. И в ближайшие дни, по данным pogoda.by, март гомельчан не обрадует.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В понедельник и вторник еще ничего — днем +5°C и пасмурно.

В среду — всего +3°C.

В четверг и пятницу ночью и утром -2 °C, днем +4°C и мокрый снег.

Хорошей недели, друзья!

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