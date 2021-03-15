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Зиму проводили, но она пока не уходит. Погода в Витебске на неделе

15.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные на Масленице мы проводили зиму, но она, судя по прогнозу погоды, уходить пока не собирается: опять будет мокрый снег, а во второй половине новой рабочей недели оттепель сменится заморозками.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В понедельник и вторник днем до +4 °C. Мокрый снег.

В среду ночью около нуля, днем — до +2 °C. В прогнозе — весь день мокрый снег.

В четверг в дневные часы около нуля. Утром и вечером метель.

В пятницу похолодает до -4 °C. Снег, метель.

Хорошей вам недели, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
 
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В выходные на Масленице мы проводили зиму, но она, судя по прогнозу погоды, уходить пока не собирается: опять будет мокрый снег, а во второй половине новой рабочей...
 
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