Серо и дожди со снегом. Погода в Могилеве на неделе

Источник материала: Tut.by

Весна пока ведет себя ну очень робко: без резких изменений погоды. В Могилеве на неделе — стабильный «плюс», но небольшой. А еще — и дождь, и мокрый снег, и серое небо. Причем к выходным погода не изменится: по предварительным данным pogoda.by, в конце недели будет так же серо и максимум +4 °С.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сегодня, 15 марта, днем будет до +5 °C, возможен дождь. В темное время суток будет холоднее — около нуля, — возможен мокрый снег.

Во вторник также будет 0…+5 °C, сплошная облачность. Возможны и дождь, и мокрый снег. Будет ветрено.

В среду, 17 марта, немного похолодает: столбик термометра днем не поднимется выше +3 °C, а к ночи опустится до -2 °C. Прогнозируют мокрый снег.

В четверг будет примерно так же: +4…-2 °C, серо, местами небольшие снегопады.

В пятницу, 19 марта, снова будет до +4 °C — днем, утром и вечером — небольшой мороз, весь день — местами кратковременные небольшие снегопады.

Хорошей недели!

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