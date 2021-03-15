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Серо и дожди со снегом. Погода в Могилеве на неделе
15.03.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Весна пока ведет себя ну очень робко: без резких изменений погоды. В Могилеве на неделе — стабильный «плюс», но небольшой. А еще — и дождь, и мокрый снег, и серое небо. Причем к выходным погода не изменится: по
Сегодня, 15 марта, днем будет до +5 °C, возможен дождь. В темное время суток будет холоднее — около нуля, — возможен мокрый снег.
Во вторник также будет 0…+5 °C, сплошная облачность. Возможны и дождь, и мокрый снег. Будет ветрено.
В среду, 17 марта, немного похолодает: столбик термометра днем не поднимется выше +3 °C, а к ночи опустится до -2 °C. Прогнозируют мокрый снег.
В четверг будет примерно так же: +4…-2 °C, серо, местами небольшие снегопады.
В пятницу, 19 марта, снова будет до +4 °C — днем, утром и вечером — небольшой мороз, весь день — местами кратковременные небольшие снегопады.
Хорошей недели!
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Весна пока ведет себя ну очень робко.
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