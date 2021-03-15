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Баня, два бассейна, тренажерка. В Иваново строят современный спорткомплекс за 12 миллионов
15.03.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Иваново продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса. Здесь будет зал для игровых видов спорта, два бассейна, тренажерный зал, кафе, сауна, русская баня, пишет
Строительство объекта обойдется примерно в 12 млн рублей. Тендер на строительство выиграло объединение «Брестоблсельстрой»,
По условиям договора с заказчиком, объект строители должны сдать к 1 сентября 2021 года.
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Объект должны сдать к 1 сентября 2021 года.
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