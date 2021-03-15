Баня, два бассейна, тренажерка. В Иваново строят современный спорткомплекс за 12 миллионов

Источник материала: Tut.by

В Иваново продолжается строительство многофункционального спортивного комплекса. Здесь будет зал для игровых видов спорта, два бассейна, тренажерный зал, кафе, сауна, русская баня, пишет «Медиа-Полесье» .



Фото: Медиа-Полесье

Строительство объекта обойдется примерно в 12 млн рублей. Тендер на строительство выиграло объединение «Брестоблсельстрой»,

По условиям договора с заказчиком, объект строители должны сдать к 1 сентября 2021 года.