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В Витебске обновляют городской транспорт. Планируют купить и электробусы
15.03.2021 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске обновляют парк пассажирского транспорта. На городских улицах появятся новые автобусы, троллейбусы и электробусы,
В течение пяти лет планируют купить 77 новых автобусов, 8 троллейбусов и 5 электробусов. Четверть техники намерены приобрести уже в 2021 году.
На городских и пригородных маршрутах уже работают 10 новых микроавтобусов М2. В марте ожидается поступление еще шести таких автобусов, сообщили в «Витебскоблавтотрансе».
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В Витебске обновляют парк пассажирского транспорта. На городских улицах появятся новые автобусы, троллейбусы и электробусы.
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