В Витебске обновляют городской транспорт. Планируют купить и электробусы

Источник материала: Tut.by

В Витебске обновляют парк пассажирского транспорта. На городских улицах появятся новые автобусы, троллейбусы и электробусы, сообщают «Витьбичи».



Фото: Павел Мурашко

В течение пяти лет планируют купить 77 новых автобусов, 8 троллейбусов и 5 электробусов. Четверть техники намерены приобрести уже в 2021 году.

На городских и пригородных маршрутах уже работают 10 новых микроавтобусов М2. В марте ожидается поступление еще шести таких автобусов, сообщили в «Витебскоблавтотрансе».