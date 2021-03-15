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«Мои ошибки уже не исправляет даже Т9». История Ани с дислексией

15.03.2021 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ане 24 года, на первый взгляд так и не скажешь, что у девушки есть какие-то проблемы. На самом деле у Ани дислексия. Первой заметила неладное ее мама: девочка очень поздно начала говорить (в 2 года), и ее словарный запас был скудным. А уже со временем, в школе, стало понятно, что Ане тяжело читать и грамотно писать. Даже выучить стихотворение для урока литературы было очень трудно. Если обычные дети могли справиться за час-два, то Ане для этого нужна была неделя! Диктанты, тесты, контрольные — это был просто страшный сон. Девушка рассказала, с какими трудностями еще сталкивается из-за дислексии, а еще о том, как приняла свою особенность. Мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства.

Благодарим за помощь в организации съемок фотостудию QUEEN.

 
 
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У Ани часто возникают проблемы с письмом и чтением.
 
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