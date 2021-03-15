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«Белнефтехим»: транзит нефтепродуктов через российские порты выгоднее Прибалтики
15.03.2021 10:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты является более выгодным, чем сотрудничество с прибалтийскими. Об этом
«На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия. Настолько благоприятные, что выгоднее, чем Прибалтика», - сообщил Тищенко.
Он отметил, что недавно вступило в силу межправительственное соглашение и первые партии белорусских нефтепродуктов отправились в порты России, но уже сейчас возлагаются большие надежды на данное направление.
«Мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты», - продолжил пресс-секретарь.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал сотрудничество с белорусским НПЗ. Он заявил, что это «улица с двухсторонним движением», поэтому выгоду должна получать не только Беларусь, но и Ленинградская область.
«Мы достигли цифры перевалки всех грузов в 100 млн тонн. Сегодня мы стремимся к новой вершине – это 200 млн тонн, которые будут переваливаться через портовые мощности Ленинградской области», - говорит губернатор, добавляя, что в скоро будущем эта цифра будет достигнута.
История вопроса
Александр Лукашенко в начале октября
Тогда начал активно
В середине декабря
16 февраля Лукашенко
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля
В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту.
3 марта совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скригин
С 5 марта
Отметим, межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».
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Транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты является более выгодным, чем сотрудничество с прибалтийскими.
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