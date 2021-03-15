«Белнефтехим»: транзит нефтепродуктов через российские порты выгоднее Прибалтики

Транзит белорусских нефтепродуктов через российские порты является более выгодным, чем сотрудничество с прибалтийскими. Об этом заявил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в эфире ОНТ.

«На сегодняшний момент российская сторона предоставила достаточно благоприятные условия. Настолько благоприятные, что выгоднее, чем Прибалтика», - сообщил Тищенко.

Он отметил, что недавно вступило в силу межправительственное соглашение и первые партии белорусских нефтепродуктов отправились в порты России, но уже сейчас возлагаются большие надежды на данное направление.

«Мы можем говорить о больших перспективах работы через российские порты», - продолжил пресс-секретарь.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко прокомментировал сотрудничество с белорусским НПЗ. Он заявил, что это «улица с двухсторонним движением», поэтому выгоду должна получать не только Беларусь, но и Ленинградская область.

«Мы достигли цифры перевалки всех грузов в 100 млн тонн. Сегодня мы стремимся к новой вершине – это 200 млн тонн, которые будут переваливаться через портовые мощности Ленинградской области», - говорит губернатор, добавляя, что в скоро будущем эта цифра будет достигнута.

История вопроса

Александр Лукашенко в начале октября решил заняться транзитом грузов из Литвы и Латвии в ответ на санкции соседних стран. «Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», - заявлял Лукашенко.

Тогда начал активно обсуждаться вопрос переориентации белорусского грузопотока из нефтепродуктов и калийных удобрений из балтийских республик на российский порт в Усть-Луге.

В середине декабря приостановился экспорт нефтепродуктов из Беларуси через терминал Klaipedos nafta в Клайпеде (Литва). Коммерческий директор литовской компании Миндаугас Навикас заявил, что они готовы изменить свой бизнес-план, расширить круг услуг и найти новых клиентов.

16 февраля Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке нефтепродуктов через российские морские порты.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 17 февраля прокомментировал решение официального Минска. Он сказал, что очень рад этому факту.

В феврале были названы участники раздела будущего нефтяного пирога: это компания «Портэнерго» в Усть-Луге и «Петербургский нефтяной терминал» в городском порту.

3 марта совладелец «Петербургского нефтяного терминала» Михаил Скригин заявил , что в 2021 г ПНТ ожидает принять 680 тыс т мазута и 130 тыс т масла с белорусских НПЗ.

С 5 марта начались поставки белорусских нефтепродуктов в российские морские порты. В этот день первый состав с бензином отправились из Беларуси в порт Усть-Луга (терминал ООО «Портэнерго»). На следующий день, 6 марта, была отгружена партия мазута, перевалка которой происходит в морском порту Санкт-Петербурга (АО «Петербургский нефтяной терминал»).

Отметим, межправительственное соглашение между Беларусью и Россией о перевалке нефтепродуктов в портах Ленинградской области предполагает экспорт через российские порты исключительно нефтепродуктов в 2021-2023 годах. За три года планируется вывезти через них 9,8 млн т топлива. Соглашение предполагает принцип «бери или плати».