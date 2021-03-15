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В Жабинке кто-то поджег флаг на здании районной газеты

15.03.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за надругательство над государственным флагом возбудили в Жабинке, сообщает газета «Брестский вестник».


Фото: Брестский вестник

Флаг висел на здании редакции районной газеты «Сельская праўда».

Когда сотрудники пришли утром 14 марта на работу, то увидели поврежденную огнем вывеску, сорванный с флагштока и сожженный флаг.

«До этого вандалы в наше здание бросали яйца, расписывали стены гнусными надписями, клеили наклейки. Теперь вот, до флага добрались», — рассказали «Брестскому вестнику» сотрудники газеты «Сельская праўда».

СК возбудил уголовное дело.

 
 
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«До этого вандалы в наше здание бросали яйца, расписывали стены гнусными надписями, клеили наклейки. Теперь вот до флага добрались».
 
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