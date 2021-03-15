В Жабинке кто-то поджег флаг на здании районной газеты

Источник материала: Tut.by

Уголовное дело за надругательство над государственным флагом возбудили в Жабинке, сообщает газета «Брестский вестник» .



Фото: Брестский вестник

Флаг висел на здании редакции районной газеты «Сельская праўда».

Когда сотрудники пришли утром 14 марта на работу, то увидели поврежденную огнем вывеску, сорванный с флагштока и сожженный флаг.

«До этого вандалы в наше здание бросали яйца, расписывали стены гнусными надписями, клеили наклейки. Теперь вот, до флага добрались», — рассказали «Брестскому вестнику» сотрудники газеты «Сельская праўда».

СК возбудил уголовное дело.