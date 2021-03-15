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Ночью в Уручье был прорыв теплотрассы

15.03.2021 10:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье коммунальные проблемы были не только в Зеленом Луге. Поздно вечером прорвало трубопровод теплотрассы в Уручье. Об этом сообщает МЧС.


Фото: читатель TUT.BY

14 марта в 23.30 стало известно о прорыве стального трубопровода теплотрассы на улице Городецкой, 15.

Без отопления и горячего водоснабжения оставались 48 многоквартирных домов, три детских сада, три школы и шесть административных зданий. Но уже в 6.30 понедельника теплоснабжение потребителей восстановили.

 
 
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В воскресенье коммунальные проблемы были не только в Зеленом Луге. Поздно вечером прорвало трубопровод теплотрассы в Уручье. Об этом сообщает МЧС.
 
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