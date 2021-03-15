«Какая разница, где они меня не будут видеть». Караник рассказал, почему семья не переехала за ним в Гродно

Источник материала: Tut.by

Губернатор Гродненщины, бывший министр здравоохранения Владимир Караник в интервью СТВ рассказал, что его семья не переехала за ним в Гродно — и объяснил, почему.





По словам Караника, пока дети и жена остались в Минске, но приезжают к нему каждые выходные.

— У меня еще достаточно маленькие дети. Старшему 13 лет, младшей — 9. Учатся в школе, поэтому посчитали, что нельзя сразу менять школу, учитывая, что первые месяцы работы наиболее интенсивные, нужно знакомиться с регионом, с предприятиями. Хотя они уже привыкли, что я поздно появлялся и в прошлой должности. Так и определили: какая разница, где они меня не будут видеть — дома в Минске или дома в Гродно. Времени действительно остается не очень много, хотя на выходные они приезжают ко мне.

Караник говорит, что для него важно, чтобы дети знали и бывали на малой родине родителей.





Из министра в губернаторы — повышение это или понижение?

Журналист СТВ спросила Владимира Караника, повышением или понижением стал его карьерный шаг с поста министра здравоохранения в должность главы области.

— Это, кстати, вопрос, который активно обсуждался и в медицинской среде, — улыбнулся Караник. — Когда я был министром здравоохранения, у меня был первый класс государственной службы. В качестве председателя облисполкома — высший класс государственной службы. Наверное, по степени ответственности это должности в чем-то равные. Просто-напросто другой участок работы. Я это воспринял не как повышение или понижение, а как новый вызов, новый участок работы, где надо себя адекватно показать.