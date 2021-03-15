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Что происходит в Беларуси 15 марта
15.03.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во Дворце независимости на совещание собралась Конституционная комиссия, которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в основной закон страны. Продолжаются суды над участниками акций протеста. Что происходит в Беларуси в День Конституции, читайте в нашем онлайне.
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Во Дворце независимости на совещание собралась конституционная комиссия. Продолжаются суды над участниками акций протеста. Что происходит в Беларуси в День...
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