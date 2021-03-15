Что происходит в Беларуси 15 марта

Источник материала: Tut.by

Во Дворце независимости на совещание собралась Конституционная комиссия, которая будет собирать предложения и разрабатывать изменения в основной закон страны. Продолжаются суды над участниками акций протеста. Что происходит в Беларуси в День Конституции, читайте в нашем онлайне.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY