СК: самую крупную партию героина в истории Беларуси ввезли под видом партии фруктов из Ирана

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование ввоза в Беларусь самой крупной партии героина в суверенной истории нашей страны, которую обнаружили чуть больше года назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.



Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Как удалось установить следователям, партии героина ввозили в Беларусь с мая по ноябрь 2019 года из Афганистана. Наша страна была лишь промежуточным пунктом на пути наркотиков, которые должны были отправиться дальше — в Евросоюз.

Задержанный руководитель преступной группы привлекал к «работе» новых людей, создавал дополнительные звенья организации, давал задания и распределял обязанности, искал возможности для перевозки наркотиков, а также обучал подчиненных тому, как сохранять всю деятельность в секрете от правоохранителей. Другие члены группы, которых удалось задержать, обеспечивали перевозку героина и делали тайники для его хранения.

Удалось проследить путь наркотика до того, как он попал в Беларусь: героин прибыл в нашу страну из России под видом партии фруктов из Ирана. Наркотики хранились на складе в Заводском районе Минска в тайнике, оборудованном в стене бытовки.

Задержанным участникам преступной группы, которые находятся под стражей, предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) и ч. 4 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Беларуси. Теперь уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, об изъятии самой крупной партии героина весом около 550 килограммов МВД Беларуси сообщило в декабре 2019 года. Ее стоимость оценивалась более чем в 50 миллионов евро. В Евросоюз наркотики должны были привезти, спрятав в партиях белорусских диванов. Как сообщалось, в конце ноября 2019 года по подозрению в причастности к появлению партии героина в нашей стране были задержаны четыре уроженца «средиземноморской страны»: трое мужчин и одна женщина.