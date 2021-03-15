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СК: самую крупную партию героина в истории Беларуси ввезли под видом партии фруктов из Ирана
15.03.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Завершено расследование ввоза в Беларусь самой крупной партии героина в суверенной истории нашей страны, которую обнаружили чуть больше года назад. Об этом
Как удалось установить следователям, партии героина ввозили в Беларусь с мая по ноябрь 2019 года из Афганистана. Наша страна была лишь промежуточным пунктом на пути наркотиков, которые должны были отправиться дальше — в Евросоюз.
Задержанный руководитель преступной группы привлекал к «работе» новых людей, создавал дополнительные звенья организации, давал задания и распределял обязанности, искал возможности для перевозки наркотиков, а также обучал подчиненных тому, как сохранять всю деятельность в секрете от правоохранителей. Другие члены группы, которых удалось задержать, обеспечивали перевозку героина и делали тайники для его хранения.
Удалось проследить путь наркотика до того, как он попал в Беларусь: героин прибыл в нашу страну из России под видом партии фруктов из Ирана. Наркотики хранились на складе в Заводском районе Минска в тайнике, оборудованном в стене бытовки.
Задержанным участникам преступной группы, которые находятся под стражей, предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) и ч. 4 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Беларуси. Теперь уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
Напомним, об изъятии самой крупной партии героина весом около 550 килограммов МВД Беларуси
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Задержанным членам преступной группы предъявлены обвинения по двум уголовным статьям.
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