ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СК: самую крупную партию героина в истории Беларуси ввезли под видом партии фруктов из Ирана

15.03.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Завершено расследование ввоза в Беларусь самой крупной партии героина в суверенной истории нашей страны, которую обнаружили чуть больше года назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Беларуси.


Фото: пресс-служба Следственного комитета Беларуси

Как удалось установить следователям, партии героина ввозили в Беларусь с мая по ноябрь 2019 года из Афганистана. Наша страна была лишь промежуточным пунктом на пути наркотиков, которые должны были отправиться дальше — в Евросоюз.

Задержанный руководитель преступной группы привлекал к «работе» новых людей, создавал дополнительные звенья организации, давал задания и распределял обязанности, искал возможности для перевозки наркотиков, а также обучал подчиненных тому, как сохранять всю деятельность в секрете от правоохранителей. Другие члены группы, которых удалось задержать, обеспечивали перевозку героина и делали тайники для его хранения.

Удалось проследить путь наркотика до того, как он попал в Беларусь: героин прибыл в нашу страну из России под видом партии фруктов из Ирана. Наркотики хранились на складе в Заводском районе Минска в тайнике, оборудованном в стене бытовки.

Задержанным участникам преступной группы, которые находятся под стражей, предъявлены обвинения по ч. 1 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) и ч. 4 ст. 328 (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов) Уголовного кодекса Беларуси. Теперь уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Напомним, об изъятии самой крупной партии героина весом около 550 килограммов МВД Беларуси сообщило в декабре 2019 года. Ее стоимость оценивалась более чем в 50 миллионов евро. В Евросоюз наркотики должны были привезти, спрятав в партиях белорусских диванов. Как сообщалось, в конце ноября 2019 года по подозрению в причастности к появлению партии героина в нашей стране были задержаны четыре уроженца «средиземноморской страны»: трое мужчин и одна женщина.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Задержанным членам преступной группы предъявлены обвинения по двум уголовным статьям.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Рогачевском районе мужчина после ссоры с соседями сжег машину, дом и колхозную солому
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by