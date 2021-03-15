﻿ В Рогачевском районе мужчина после ссоры с соседями сжег машину, дом и колхозную солому. 21.by
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В Рогачевском районе мужчина после ссоры с соседями сжег машину, дом и колхозную солому

15.03.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Рогачевском районе будут судить злостного поджигателя. Мужчина поджег автомобиль и дом своих обидчиков, а также уничтожил 10 тонн соломы местного предприятия. Подробности сообщает газета «Свабоднае слова».

Инцидент произошел в ноябре прошлого года в деревне Остров.

39-летний местный житель поссорился с двумя соседями и решил им отомстить: выпил и попытался поджечь сначала автомобиль, принадлежащий одному из обидчиков, а потом стог сена, находившийся на территории домовладения второго.

Прошло несколько дней, обида все не уходила — и мужчина снова взялся за спички. На этот раз поджег скирду соломы, принадлежащую местному сельхозпредприятию, а затем — жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.

А вот поджигателю теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года в деревне Остров. 39-летний местный житель поссорился с двумя соседями и решил им отомстить.
 
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