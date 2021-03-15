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В Рогачевском районе мужчина после ссоры с соседями сжег машину, дом и колхозную солому
15.03.2021 11:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Рогачевском районе будут судить злостного поджигателя. Мужчина поджег автомобиль и дом своих обидчиков, а также уничтожил 10 тонн соломы местного предприятия. Подробности
Инцидент произошел в ноябре прошлого года в деревне Остров.
39-летний местный житель поссорился с двумя соседями и решил им отомстить: выпил и попытался поджечь сначала автомобиль, принадлежащий одному из обидчиков, а потом стог сена, находившийся на территории домовладения второго.
Прошло несколько дней, обида все не уходила — и мужчина снова взялся за спички. На этот раз поджег скирду соломы, принадлежащую местному сельхозпредприятию, а затем — жилой дом. К счастью, обошлось без жертв.
А вот поджигателю теперь грозит до 10 лет лишения свободы.
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Инцидент произошел в ноябре прошлого года в деревне Остров. 39-летний местный житель поссорился с двумя соседями и решил им отомстить.
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