«Не в Средневековье, чтобы давить». «Могилевлифтмаш» рассказал об увольнении парня, подавшего заявку на День Воли

Источник материала: Tut.by

Увольнение работника Романа Давыдова с «Могилевлифтмаша» было решением самого могилевчанина, и никакого давления на него оказано не было, сообщили TUT.BY на предприятии. Напомним, 31-летний контролер на литейном производстве подал в горисполком заявку о проведении в Могилеве Дня Воли 25 марта, а затем, по его словам, он был вынужден написать заявление о расторжении контракта по собственному желанию.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Мы уже рассказывали , что 31-летний сотрудник «Могилевлифтмаша» 1 марта подал в горисполком заявку на проведение в Могилеве Дня Воли 25 марта — и ответ на нее еще не пришел, — а 5 марта ему позвонил начальник, сказал прийти во вторник, 9 марта, «на разговор». У Романа были выходные, и он отказался, а 12 марта в рабочее время к нему на работу приехали сотрудники службы внутренней безопасности «Могилевлифтмаша» и между ними, по словам мужчины, состоялся неприятный разговор.

Роман рассказал TUT.BY, что ему «порекомендовали» написать заявление об увольнении по собственному желанию и спокойно уйти. Прямо о связи этой рекомендации с заявкой в горисполком, говорит Давыдов, никто не говорил, «но все друг друга поняли».

По словам Романа Давыдова, он и сам собирался увольняться буквально через месяц и, в принципе, ждал такого поворота событий, потому произошедшее не было для него сюрпризом.

На «Могилевлифтмаше» говорят, что увольнение Давыдова было его решением, а не предприятия.

— Работник сам написал заявление по соглашению сторон, а администрация удовлетворила его заявление. Он уже собирался увольняться, насколько мне известно, — рассказал TUT.BY заместитель генерального директора «Могилевлифтмаша» по идеологической работе и социальным вопросам Николай Михаленя. — Его слова о том, что якобы надавила служба безопасности, не соответствуют действительности. Мы же не в Средневековье живем, чтобы давить. Это был его выбор. Претензии со стороны непосредственного начальника к нему были, так как были определенные нарушения в профессиональной деятельности с его стороны. Но это были небольшие претензии, за которые его бы не уволили. Если бы они были серьезными, его бы уволили по отрицательным мотивам, были бы какие-то взыскания. А так это текущая работа любого предприятия.