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«Не в Средневековье, чтобы давить». «Могилевлифтмаш» рассказал об увольнении парня, подавшего заявку на День Воли
15.03.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Увольнение работника Романа Давыдова с «Могилевлифтмаша» было решением самого могилевчанина, и никакого давления на него оказано не было, сообщили TUT.BY на предприятии. Напомним, 31-летний контролер на литейном производстве подал в горисполком заявку о проведении в Могилеве Дня Воли 25 марта, а затем, по его словам, он был вынужден написать заявление о расторжении контракта по собственному желанию.
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Роман рассказал TUT.BY, что ему «порекомендовали» написать заявление об увольнении по собственному желанию и спокойно уйти. Прямо о связи этой рекомендации с заявкой в горисполком, говорит Давыдов, никто не говорил, «но все друг друга поняли».
По словам Романа Давыдова, он и сам собирался увольняться буквально через месяц и, в принципе, ждал такого поворота событий, потому произошедшее не было для него сюрпризом.
На «Могилевлифтмаше» говорят, что увольнение Давыдова было его решением, а не предприятия.
— Работник сам написал заявление по соглашению сторон, а администрация удовлетворила его заявление. Он уже собирался увольняться, насколько мне известно, — рассказал TUT.BY заместитель генерального директора «Могилевлифтмаша» по идеологической работе и социальным вопросам Николай Михаленя. — Его слова о том, что якобы надавила служба безопасности, не соответствуют действительности. Мы же не в Средневековье живем, чтобы давить. Это был его выбор. Претензии со стороны непосредственного начальника к нему были, так как были определенные нарушения в профессиональной деятельности с его стороны. Но это были небольшие претензии, за которые его бы не уволили. Если бы они были серьезными, его бы уволили по отрицательным мотивам, были бы какие-то взыскания. А так это текущая работа любого предприятия.
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«Не в Средневековье, чтобы давить». «Могилевлифтмаш» рассказал об увольнении парня, подавшего заявку на День Воли
«Это было решение работника, и мы знаем, что он давно решил увольняться».
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