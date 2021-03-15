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«Химия» и колония. В Бресте огласили приговор второй десятке обвиняемых по делу о «протестном хороводе»

15.03.2021 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

15 марта в Бресте огласили приговор второй десятке обвиняемых о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов.


Фото: Следственный комитет

Суд посчитал их вину доказанной и назначил Дмитрию Абрамуку и Виталию Брюху по 2 года «химии», Алексею Барановскому, Дмитрию Кочурко и Владимиру Талатыннику по полтора года в исправительном учреждении открытого типа, Геннадию Мисюте — полтора года «домашней химии». Двух обвиняемых направили в колонию общего режима: Алексея Артецкого на полтора года, Дмитрия Буневича — на год и восемь месяцев.

Что касается обвиняемых Валентины Жуковской и Сергея Наливко, то рассмотрение их дел будет проходить отдельно, так как они не посещали некоторые заседания по состоянию здоровья.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 25 февраля в суде Ленинского района огласили приговор первым десяти обвиняемым по «хороводному» делу. Тогда гособвинение запросило для всех «химию» — с направлением и без направления в исправительное учреждение открытого типа. Судья суда Ленинского района Бреста Святослав Калина практически полностью согласился с позицией прокуроров — лишь студентке Марине Сирецан он назначил 1 год и 3 месяца «домашней» химии вместо запрашиваемых 1 года и 6 месяцев.

Что происходит?

«Хороводное дело» — одно из самых масштабных расследований, связанных с послевыборными акциями протеста в Бресте. Всего по нему проходят десятки фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Судят обвиняемых группами по 10 человек.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

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Теги: Брест
 
 
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