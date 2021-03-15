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Конституция РБ стала символом свободной и мирной жизни белорусов

Деятельность Конституционной комиссии должна быть гласной и открытой

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент встретился с Конституционной комиссией Во главе Основного Закона страны должны быть наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Символично, что именно сегодня, в День Конституции,...

Во главе Основного Закона страны должны быть наши национальные интересы, политические и правовые традиции. Символично, что именно сегодня, в День Конституции, начинает работу Конституционная комиссия. Решение о ее формировании приняли на VI Всебелорусском народном собрании.С теми, кому предстоит работать над главным документом государства, сегодня встретился Президент. Среди них представители госорганов, различных отраслей, юристы, общественные деятели - за одним столом более чем три десятка специалистов. Свои предложения по изменению Основного Закона уже поступали и на диалоговых площадках, и во время работы с депутатами на местах старались максимально услышать каждого белоруса. Эти идеи также предстоит проанализировать комиссии.Александр Лукашенко акцентирует внимание: изменения в Конституцию вносят не потому, что документ себя исчерпал. С ним мы сформировались как суверенное мирное государство. Просто необходимо Закон актуализировать, учитывая реалии сегодняшнего и завтрашнего дней. Обратить внимание нужно и на мировой опыт.Работа над документом должна быть публичной и прозрачной, обозначил глава государства. Уникальность конституционного процесса в Беларуси в том, что граждане сами непосредственно участвуют в подготовке Закона. На встрече обсудили поступившие инициативы от белорусов. Граждане против радикальных изменений. Выступают за сохранение президентской республики, развитие дружественных связей с Россией, интеграционные процессы.