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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент поздравил белорусов с Днем Конституции День Конституции сегодня отмечает Беларусь. С праздником соотечественников поздравил наш Президент. "Принятый на рубеже эпох Основной Закон закрепил...

сегодня отмечает Беларусь. С праздником соотечественников поздравил наш Президент."Принятый на рубеже эпох Основной Закон закрепил историческое право белорусского народа жить в суверенной стране, создавать свободное справедливое общество, в котором государство гарантирует социальную защиту и равные возможности для каждого человека и каждой семьи. Неукоснительно соблюдая конституционные нормы, мы воспитываем у молодых граждан уважительное отношение к правовым традициям, ответственность за будущее своего государства, обеспечиваем преемственность поколений. В Год народного единства главным ориентиром в достижении намеченных целей для белорусов станут те конституционные положения, которые отражают стремление народа к сплоченности, общественному согласию и взаимопониманию", - говорится в поздравлении.Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе формируется система законодательства, определяются компетенции госорганов. Высшей ценностью государства провозглашены человек, его права и свободы. Гарантом Конституции выступает Президент. Сегодня по все стране пройдут торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Центральные мероприятия традиционно пройдут в Совете Республики, Конституционном суде, в Музее современной белорусской государственности.