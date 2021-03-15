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Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей

15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Инициативу ООН наша страна поддержала в 98-м. И с развитием цифровой экономики острее стала необходимость новых методов для защиты интересов потребителей в интернет. Более половины белорусов сейчас совершают покупки онлайн. Растет и количество недобросовестных продавцов. Самые распространенные проблемы - несоответствие товара заявленному качеству, доставка позже срока или вовсе риск остаться без покупки. Чтобы не оказаться в спорной ситуации, Министерство антимонопольного регулирования и торговли советует потребителям тщательно проверять продавца перед покупкой.

Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси: "Обратить внимание в первую очередь следует на то, кто является продавцом, какая организация - это всегда можно найти на сайте интернет-магазина. Если вдруг такой информации нет, то есть не указано, какое юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель через этот интернет-магазин продает товар, я рекомендую потребителю воздержаться от совершения покупок на таком ресурсе. Также нужно обращать внимание на информацию о товаре, если ее очень мало: потребитель не видит, кто производитель, какие качества, какие потребительские свойства, сколько стоит этот товар - тоже бы рекомендовала обратиться к другому интернет-магазину".

Кстати, в этом году Всемирный день защиты прав потребителей посвящен решению проблемы пластикового загрязнения планеты. Мировое сообщество лишний раз призывает людей минимизировать использование одноразовых пластиковых изделий - заменять на безопасные для экологии материалы.

 
 
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Инициативу ООН наша страна поддержала в 98-м. И с развитием цифровой экономики острее стала необходимость новых методов для защиты интересов потребителей в...
 
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