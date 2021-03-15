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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня Всемирный день защиты прав потребителей Инициативу ООН наша страна поддержала в 98-м. И с развитием цифровой экономики острее стала необходимость новых методов для защиты интересов потребителей в...

Инициативу ООН наша страна поддержала в 98-м. И с развитием цифровой экономики острее стала необходимость новых методов для защиты интересов потребителей в интернет. Более половины белорусов сейчас совершают покупки онлайн. Растет и количество недобросовестных продавцов. Самые распространенные проблемы - несоответствие товара заявленному качеству, доставка позже срока или вовсе риск остаться без покупки. Чтобы не оказаться в спорной ситуации, Министерство антимонопольного регулирования и торговли советует потребителям тщательно проверять продавца перед покупкой.Кстати, в этом году Всемирный день защиты прав потребителей посвящен решению проблемы пластикового загрязнения планеты. Мировое сообщество лишний раз призывает людей минимизировать использование одноразовых пластиковых изделий - заменять на безопасные для экологии материалы.