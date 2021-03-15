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В. Гурский: Международные рейтинги относительно социально-экономического развития стран имеют субъективный характер
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМеждународные рейтинги относительно социально-экономического развития Беларуси и других стран имеют субъективный характер. Это
Приоритеты развития Беларуси на пятилетку - модернизация производств, электротранспорт, фармацевтика, робототехника и биотехнологии.
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В. Гурский: Международные рейтинги относительно социально-экономического развития стран имеют субъективный характер
Международные рейтинги относительно социально-экономического развития Беларуси и других стран имеют субъективный характер. Это в "Главном эфире" заявил директор...
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