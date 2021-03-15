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В. Гурский: Международные рейтинги относительно социально-экономического развития стран имеют субъективный характер

15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Международные рейтинги относительно социально-экономического развития Беларуси и других стран имеют субъективный характер. Это в "Главном эфире" заявил директор Института экономики Национальной академии наук. Василий Гурский говорил относительно списка слабых экономик мира, которым грозит дефолт и в которые попала наша страна. Минус таких необъективных оценок - то, что на них обращают внимания инвесторы. Но в тоже время они оценивают и реальные цифры статистики. Как, например, рост экспорта в начале года.

Приоритеты развития Беларуси на пятилетку - модернизация производств, электротранспорт, фармацевтика, робототехника и биотехнологии.


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Международные рейтинги относительно социально-экономического развития Беларуси и других стран имеют субъективный характер. Это в "Главном эфире" заявил директор...
 
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