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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Гурский: Международные рейтинги относительно социально-экономического развития стран имеют субъективный характер Международные рейтинги относительно социально-экономического развития Беларуси и других стран имеют субъективный характер. Это в "Главном эфире" заявил директор...

Международные рейтинги относительно социально-экономического развития Беларуси и других стран имеют субъективный характер. Это. Василий Гурский говорил относительно списка слабых экономик мира, которым грозит дефолт и в которые попала наша страна. Минус таких необъективных оценок - то, что на них обращают внимания инвесторы. Но в тоже время они оценивают и реальные цифры статистики. Как, например, рост экспорта в начале года.Приоритеты развития Беларуси на пятилетку - модернизация производств, электротранспорт, фармацевтика, робототехника и биотехнологии.