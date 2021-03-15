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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске стартует месяц наведения порядка Жилищно-коммунальные службы города приглашают горожан присоединиться к массовой уборке. С приходом тепла начнется благоустройство территорий дворов, детских...

Жилищно-коммунальные службы города приглашают горожан присоединиться к массовой уборке. С приходом тепла начнется благоустройство территорий дворов, детских площадок, ремонт уличного оборудования, покраска и замена контейнеров. Также на этот год запланирован и комплексный капитальный ремонт придомовых территорий. Всего таких объектов 15 - во всех районах столицы.По традиции большое внимание и озеленению города. За первые месяцы весны планируют высадить 4 тысячи деревьев и 13 тысяч кустарников.