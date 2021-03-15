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Беларусь сегодня отмечает День Конституции
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБеларусь сегодня отмечает День Конституции. С праздником соотечественников
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: "Важнейшей задачей на ближайшее, я считаю, является формирование общественного правосознания и правовой культуры, уважения к Основному Закону страны, ценностям, которые заложены в Конституции. И, безусловно, исполнение тех законов, которые развивают конституционные положения, основываются на конституционных нормах и принципах, является основой достижения консолидации и единства общества, стабильного и динамичного развития Беларуси".
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Беларусь сегодня отмечает День Конституции. С праздником соотечественников поздравил наш Президент. Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе...
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