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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь сегодня отмечает День Конституции Беларусь сегодня отмечает День Конституции. С праздником соотечественников поздравил наш Президент. Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе...

Беларусь сегодня отмечает День Конституции. С праздником соотечественников. Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе формируется система законодательства - определяются компетенции госорганов. Накануне праздника в Конституционном суде прошло заседание о состоянии конституционной законности. Основной закон страны - это особый общественный договор об устройстве общества и государства, системе государственной власти, правах и свободах граждан, взаимодействии личности, общества и государства.В ближайшее время в Беларусипо вопросам обновления главного документа страны. Группу создадут из числа различных представителей общества. Работа будет вестись публично, и граждане Беларуси смогут иметь возможность вносить свои предложения.