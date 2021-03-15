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2 мая у православных Пасха

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У православных начинается Великий пост У православных верующих начинается Великий пост. Он является самым долгим и строгим в плане ограничений. Например, нельзя употреблять продукты животного...

У православных верующих начинается Великий пост. Он является самым долгим и строгим в плане ограничений. Например, нельзя употреблять продукты животного происхождения. При этом важна не только физическая, но и духовная работа над собой - покаяние и самосовершенствование.Продолжительность Великого поста - 48 дней. Сразу по его завершении, 2 мая, наступит Пасха - главный праздник христианского календаря.