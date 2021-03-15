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У православных начинается Великий пост
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ православных верующих начинается Великий пост. Он является самым долгим и строгим в плане ограничений. Например, нельзя употреблять продукты животного происхождения. При этом важна не только физическая, но и духовная работа над собой - покаяние и самосовершенствование.
2 мая у православных ПасхаПродолжительность Великого поста - 48 дней. Сразу по его завершении, 2 мая, наступит Пасха - главный праздник христианского календаря.
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У православных верующих начинается Великий пост. Он является самым долгим и строгим в плане ограничений. Например, нельзя употреблять продукты животного...
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