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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан

15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.

Сегодня первый заместитель главы Администрации Президента  Максим Рыженков проведет личный прием граждан в Кобринском райисполкоме.

Завтра в Полоцком райисполкоме состоится встреча с помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем.

 
 
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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет...
 
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