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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАдминистрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет выявить актуальные проблемы, требующие оперативного решения.
Сегодня первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков проведет личный прием граждан в Кобринском райисполкоме.
Завтра в Полоцком райисполкоме состоится встреча с помощником Президента - инспектором по Витебской области Анатолием Линевичем.
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Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан, а также встречи с трудовыми коллективами предприятий. Такая форма общения позволяет...
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