Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Громкие провалы мировых спецслужб в "Понятной политике" Попытки вооруженных переворотов, неудачная слежка и стрельба по своим. А также самая кровавая спецоперация ФБР, которая шокировала Америку. Печально известный...

Попытки вооруженных переворотов, неудачная слежка и стрельба по своим. А также самая кровавая спецоперация ФБР, которая шокировала Америку.Печально известный теракт на Мюнхенской олимпиаде, Америка против сатанистов и украинский Вагнергейт. Эти и другие громкие провалы мировых спецслужб покажем в. Жесткие методы работы, жертвы и крайние меры, которых не замечают страны "больших демократий". Смотрите сегодня после "Панорамы".