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Громкие провалы мировых спецслужб в "Понятной политике"
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПопытки вооруженных переворотов, неудачная слежка и стрельба по своим. А также самая кровавая спецоперация ФБР, которая шокировала Америку.
Печально известный теракт на Мюнхенской олимпиаде, Америка против сатанистов и украинский Вагнергейт. Эти и другие громкие провалы мировых спецслужб покажем в
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Попытки вооруженных переворотов, неудачная слежка и стрельба по своим. А также самая кровавая спецоперация ФБР, которая шокировала Америку. Печально известный...
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