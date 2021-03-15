|
К празднованию Дня Конституции приурочены сегодняшние бесплатные консультации нотариусов
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа советом специалиста могут обращаться и простые граждане, и юридические лица. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные конторы и бюро нашей страны. Желательно приходить по предварительной записи и взять с собой все необходимые документы.
Проведение бесплатных консультаций стало уже традицией. Такие встречи специалисты проводят несколько раз в год, и каждый приурочен к важному событию в жизни страны. Отметим, в прошлом году возможностью получить правовую помощь воспользовались 15 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За советом специалиста могут обращаться и простые граждане, и юридические лица. Участие в республиканской благотворительной акции примут все нотариальные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)