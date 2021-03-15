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Юные гомельчане получили паспорта

15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Марафон поздравлений стартовал в Гомеле. В музее военной славы из рук представителей депутатского корпуса свой главный документ получили около 30 ребят. Каждый из них отличился высокими успехами в учебе, спорте, творчестве. Многие активно проявили себя в волонтерских проектах. 

Александра Подоляк, учащаяся СШ № 11 г. Гомеля: "Я считаю, что получение паспорта - это достаточно серьезный момент. Это весомый момент в моей жизни. Я могу сказать, что в будущем я точно буду радовать своих родителей, показывать успехи не только в учебе, но и в каких-то других мероприятиях".

Евгений Василец, студент Гомельского колледжа Белорусского государственного университета транспорта: "Я осознаю, что я становлюсь гражданином своей страны. Это очень важно для меня. Я понимаю, что я становлюсь частью общества в нашей стране и я очень рад этому".

Кроме паспорта школьники получили в подарок Конституцию, иллюстрированное издание "Я - гражданин Республики Беларусь" и памятные сувениры.

 
Теги: Гомель
 
 
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Марафон поздравлений стартовал в Гомеле. В музее военной славы из рук представителей депутатского корпуса свой главный документ получили около 30 ребят. Каждый из...
 
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