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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Юные гомельчане получили паспорта Марафон поздравлений стартовал в Гомеле. В музее военной славы из рук представителей депутатского корпуса свой главный документ получили около 30 ребят. Каждый из...

Марафон поздравлений стартовал в Гомеле. В музее военной славы из рук представителей депутатского корпуса свой главный документ получили около 30 ребят. Каждый из них отличился высокими успехами в учебе, спорте, творчестве. Многие активно проявили себя в волонтерских проектах.Кроме паспорта школьники получили в подарок Конституцию, иллюстрированное издание "Я - гражданин Республики Беларусь" и памятные сувениры.