|
Юные гомельчане получили паспорта
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМарафон поздравлений стартовал в Гомеле. В музее военной славы из рук представителей депутатского корпуса свой главный документ получили около 30 ребят. Каждый из них отличился высокими успехами в учебе, спорте, творчестве. Многие активно проявили себя в волонтерских проектах.
Александра Подоляк, учащаяся СШ № 11 г. Гомеля: "Я считаю, что получение паспорта - это достаточно серьезный момент. Это весомый момент в моей жизни. Я могу сказать, что в будущем я точно буду радовать своих родителей, показывать успехи не только в учебе, но и в каких-то других мероприятиях".
Евгений Василец, студент Гомельского колледжа Белорусского государственного университета транспорта: "Я осознаю, что я становлюсь гражданином своей страны. Это очень важно для меня. Я понимаю, что я становлюсь частью общества в нашей стране и я очень рад этому".
Кроме паспорта школьники получили в подарок Конституцию, иллюстрированное издание "Я - гражданин Республики Беларусь" и памятные сувениры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марафон поздравлений стартовал в Гомеле. В музее военной славы из рук представителей депутатского корпуса свой главный документ получили около 30 ребят. Каждый из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)