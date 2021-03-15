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Беларусь сегодня отмечает День Конституции
15.03.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTГосударственный праздник - День Конституции - сегодня отмечает Беларусь. Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе формируется система законодательства определяются компетенции госорганов. Высшей ценностью государства провозглашены человек, его права, свободы и гарантии. Гарантом Конституции, а также прав и свобод выступает Президент. Сегодня по всей стране запланированы торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Центральные мероприятия традиционно пройдут в Совете Республики, Конституционном суде, в Музее современной белорусской государственности.
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Государственный праздник - День Конституции - сегодня отмечает Беларусь. Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе формируется система...
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