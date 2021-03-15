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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь сегодня отмечает День Конституции Государственный праздник - День Конституции - сегодня отмечает Беларусь. Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе формируется система...

Государственный праздник - День Конституции - сегодня отмечает Беларусь. Основной Закон страны был принят 27 лет назад. На его основе формируется система законодательства определяются компетенции госорганов. Высшей ценностью государства провозглашены человек, его права, свободы и гарантии. Гарантом Конституции, а также прав и свобод выступает Президент. Сегодня по всей стране запланированы торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам. Центральные мероприятия традиционно пройдут в Совете Республики, Конституционном суде, в Музее современной белорусской государственности.