История семейного насилия. В Лидском районе мужчина лил на жену кипяток, бил ножом - а она «претензий не имела»

Источник материала: Tut.by

В одной из деревень Лидского района муж облил кипятком жену, скандалил с пасынком, а в какой-то из дней порезал супругу ножом. Однако женщина милиции, а потом и в суде говорила, что претензий к мужчине не имеет. В итоге семейного дебошира все же посадили, сообщает «Лідская газета».



Фото: u-f.ru

56-летний Григорий и 48-летняя Татьяна (имена изменены) прожили в гражданском браке около пятнадцати лет. По словам женщины, и ранее конфликты между ними были, однако до рукоприкладства дело никогда не доходило. Но в последние годы муж стал вести себя агрессивнее, а также много выпивать.

Например, после празднования 8 Марта женщина сказала, что больше не даст мужу денег на выпивку. Услышав это, мужчина схватил ее за руку, подтащил к печке и, силой удерживая, стал лить из чайника кипяток женщине на запястье. Татьяна обратилась в больницу — но сказала, что ожоги получила, когда снимала с плиты кастрюлю с кипящей водой.

Через месяц, когда отчим был на работе, в гости к Татьяне заглянул сын. Когда вернулся Григорий, вспыхнул скандал. В какой-то момент мужчина отправился в сарай, принес топор и начал угрожать им пасынку: «Я тебя порублю». Парень сразу же позвонил в милицию. Но скандалист не унимался — схватил со стола сковороду и с размаха выбросил ее содержимое на пасынка, а также угрожал его убить.

Тогда было возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение продолжительной боли и мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, не повлекшие последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 УК», а также по статье «Угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества».

Обвиняемому было назначено наказание в виде трех месяцев ареста.

На суде женщина говорила, что претензий к своему мужу не имеет, заявление ранее писать на него не хотела и привлекать к уголовной ответственности — тоже. Пасынок также просил суд не наказывать отчима.

Суд над Григорием состоялся 30 июня — а 8 июля в семье произошел новый конфликт. Но в этот раз мужчина схватился за нож: сначала полоснул жену по плечу, задев щеку. Татьяна решила поговорить с мужем. Однако тот развернулся и с силой ударил ее ножом в грудь. Женщина вытащила из раны застрявший там клинок и смогла выбраться из дома через окно на улицу. Увидела соседок и позвала на помощь.

После случившегося мужчина порезал себе запястья, потому в больницу супруги попали вдвоем. У Татьяны медики констатировали тяжкие телесные повреждения: помимо других травм, клинком ножа была задета печень.

В отношении сельчанина было возбуждено еще одно уголовное дело, однако Татьяна настаивала на том, чтобы ее мужа строго не наказывали, говорила, что ей жаль его и она уже все простила.

Однако Григорий был признан виновным в покушении на убийство. Ему назначено 7 лет лишения свободы. К данному сроку присоединено неотбытое наказание сроком в три месяца. Также мужчине назначено принудительное лечение от алкоголизма.