В Беларуси начала работу Конституционная комиссия. Кто в нее вошел?

Конституционная комиссия сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».

Об этом заявил Александр Лукашенко 15 марта на встрече с членами комиссии, передает его пресс-служба.

«Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны», - отметил он.

По его словам, приступая к корректировке Конституции, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего.

«Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер», - заявил он.

Лукашенко заострил внимание на том, что Беларусь развивалась, следуя тем принципам, заложенным в Конституцию, и «события прошлого года продемонстрировали устойчивость этой системы», «твердость позиции людей с государственным мышлением».

Спикер напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции.

По планам властей, комиссия должна собрать и разработать все предложения, после этого проект вынесут на референдум.

В комиссию вошли 34 человека, среди которых:

премьер-министр Роман Головченко;

глава Совета Республики Наталья Кочанова;

глава Администрации президента Игорь Сергеенко;

председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко;

первый замминистра здравоохранения Елена Богдан;

бывший генеральный прокурор Григорий Василевич;

председатель Конституционного суда Петр Миклашевич;

зампредседателя Конституционного суда Наталья Карпович и другие.

В составе также «политологи» Александр Шпаковский и Юрий Воскресенский; гендиректор «Марко» и сенатор Николай Мартынов; гендиректор МАЗа Валерий Иванкович; председатель правления «БСБ Банка» Сергей Дубков.

Напомним, о том, что комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси, сообщил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич 11 марта.

Ранее Лукашенко заявлял , что проект новой Конституции может быть готов к концу 2021 года, а его судьба будет зависеть от мнения белорусов.