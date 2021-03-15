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В Беларуси начала работу Конституционная комиссия. Кто в нее вошел?
15.03.2021 12:59 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Конституционная комиссия сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».
Об этом заявил Александр Лукашенко 15 марта на встрече с членами комиссии,
«Не сомневаюсь, что каждый из вас осознает свою роль в этом процессе. Вы войдете в историю как соавторы обновленной Конституции. Но главное, вы берете на себя ответственность за будущее нашей страны», - отметил он.
По его словам, приступая к корректировке Конституции, необходимо учесть все уроки прошлого, в том числе и недавнего.
«Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер», - заявил он.
Лукашенко заострил внимание на том, что Беларусь развивалась, следуя тем принципам, заложенным в Конституцию, и «события прошлого года продемонстрировали устойчивость этой системы», «твердость позиции людей с государственным мышлением».
Спикер напомнил, что решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании. По его словам, знаменательно, что она начинает свою работу в День Конституции.
По планам властей, комиссия должна собрать и разработать все предложения, после этого проект вынесут на референдум.
В комиссию вошли 34 человека, среди которых:
В составе также «политологи» Александр Шпаковский и Юрий Воскресенский; гендиректор «Марко» и сенатор Николай Мартынов; гендиректор МАЗа Валерий Иванкович; председатель правления «БСБ Банка» Сергей Дубков.
Напомним, о том, что комиссию по подготовке поправок в Конституцию создадут в ближайшее время в Беларуси,
Ранее Лукашенко
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Конституционная комиссия сформирована из людей, «обладающих активной гражданской позицией», со знанием запросов общества, с заслугами, «признанными народом».
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