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Гродненские рыбаки снова нашли «самое рыбное место» - и теперь оккупировали заводь реки Свислочь
15.03.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гродненские рыбаки в минувшую субботу оккупировали затоку реки Свислочь. Возле водоема в выходной день очевидцы насчитали 152 машины,
На льду затоки реки Свислочь собралось несколько десятков рыбаков. Ситуация была похожа на ту, которая произошла в конце февраля на реке Неман в центре города около порта, где на 50 «квадратах» было около ста рыбаков.
Правда, на Свислочи любителей рыбной ловли было несколько меньше, да и места здесь оказалось больше — и рыбаки рассредоточились на затоке.
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Возле водоема в выходной день очевидцы насчитали 152 машины.
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