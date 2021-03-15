Гродненские рыбаки снова нашли «самое рыбное место» - и теперь оккупировали заводь реки Свислочь

Источник материала: Tut.by

Гродненские рыбаки в минувшую субботу оккупировали затоку реки Свислочь. Возле водоема в выходной день очевидцы насчитали 152 машины, сообщает портал Newgrodno.by.



Фото: newgrodno.by

На льду затоки реки Свислочь собралось несколько десятков рыбаков. Ситуация была похожа на ту, которая произошла в конце февраля на реке Неман в центре города около порта, где на 50 «квадратах» было около ста рыбаков.

Правда, на Свислочи любителей рыбной ловли было несколько меньше, да и места здесь оказалось больше — и рыбаки рассредоточились на затоке.







