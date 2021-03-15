ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гродненские рыбаки снова нашли «самое рыбное место» - и теперь оккупировали заводь реки Свислочь

15.03.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Гродненские рыбаки в минувшую субботу оккупировали затоку реки Свислочь. Возле водоема в выходной день очевидцы насчитали 152 машины, сообщает портал Newgrodno.by.


Фото: newgrodno.by

На льду затоки реки Свислочь собралось несколько десятков рыбаков. Ситуация была похожа на ту, которая произошла в конце февраля на реке Неман в центре города около порта, где на 50 «квадратах» было около ста рыбаков.

Правда, на Свислочи любителей рыбной ловли было несколько меньше, да и места здесь оказалось больше — и рыбаки рассредоточились на затоке.



Читайте также

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
В универсаме «Центральный» тотальная распродажа. Возможно, у него будет новый собственник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

14.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by