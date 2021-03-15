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В универсаме «Центральный» тотальная распродажа. Возможно, у него будет новый собственник

15.03.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о трудностях у ритейлера «Домашний», которому принадлежит также универсам «Центральный». Ассортимент в магазине стал заметно беднее, а теперь универсам объявил тотальную распродажу товара. Как показывает практика, магазины «Домашний» после таких же распродаж закрываются.


Пару недель назад мы писали, что универсам «Центральный» под угрозой закрытия из-за трудностей в сети. У компании образовались долги перед поставщиками, произошла реорганизация юрлица. Тогда продавцы в «Центральном» говорили, что магазин в скором времени закроют, идут поиски нового собственника.

Сейчас в универсаме — тотальная распродажа со скидками 30%. Магазины «Домашний», которые раньше проводили такие распродажи, в скором времени закрывались. Продавцы универсама говорят, что ликвидация товара идет в связи со сменой собственника.

— Кто будет — пока неизвестно, наверное, «Евроопт», — говорят сотрудники.

В «Евроопте» не стали комментировать эту ситуацию.


Дозвониться по телефонам, указанным на сайте универсама «Центральный», нам не удалось. Коммерческий директор сети «Домашний» Оксана Тромза сказала: если сейчас идет распродажа в магазине, то это еще не значит, что он закрывается. Прокомментировать ситуацию с «Центральным» она не смогла, сказала, что ответов на наши вопросы у нее нет.

Помещения универсама «Центральный» принадлежат ЗАО «Универсам «Центральный» — это одна из компаний, связанная с бизнесменом Иваном Березовским. До этого магазин был выставлен на продажу, одно из последних объявлений — в декабре 2020 года. Торговый объект площадью более 2800 тысяч «квадратов» продавали за 9,8 миллиона долларов (по 3500 за «квадрат»).

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Недавно мы писали о трудностях у ритейлера «Домашний», которому принадлежит также универсам «Центральный». Ассортимент в магазине стал заметно беднее, а теперь...
 
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