|
В универсаме «Центральный» тотальная распродажа. Возможно, у него будет новый собственник
15.03.2021 13:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно мы писали о
Пару недель назад мы писали, что универсам «Центральный» под угрозой закрытия из-за трудностей в сети. У компании образовались долги перед поставщиками, произошла реорганизация юрлица. Тогда продавцы в «Центральном» говорили, что магазин в скором времени закроют, идут поиски нового собственника.
Сейчас в универсаме — тотальная распродажа со скидками 30%. Магазины «Домашний», которые раньше проводили такие распродажи, в скором времени закрывались. Продавцы универсама говорят, что ликвидация товара идет в связи со сменой собственника.
— Кто будет — пока неизвестно, наверное, «Евроопт», — говорят сотрудники.
В «Евроопте» не стали комментировать эту ситуацию.
Дозвониться по телефонам, указанным на сайте универсама «Центральный», нам не удалось. Коммерческий директор сети «Домашний» Оксана Тромза сказала: если сейчас идет распродажа в магазине, то это еще не значит, что он закрывается. Прокомментировать ситуацию с «Центральным» она не смогла, сказала, что ответов на наши вопросы у нее нет.
Помещения универсама «Центральный» принадлежат ЗАО «Универсам «Центральный» — это одна из компаний, связанная с бизнесменом Иваном Березовским. До этого магазин был
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно мы писали о трудностях у ритейлера «Домашний», которому принадлежит также универсам «Центральный». Ассортимент в магазине стал заметно беднее, а теперь...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)