«Воспрепятствовал работе ЦИК» не только Тихановский? Генпрокуратура опубликовала ребус

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура направила в Верховный Суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти человек. Их обвиняют в приготовлению к массовым беспорядкам, а одного из них — и воспрепятствовании работе ЦИК. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Пять человек обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных по ч.1 ст. 13 и ч.2 ст. 293, ч.3 ст. 293 УК Беларуси (приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках).

Кроме того, один из обвиняемых также проходит по ч.2 ст. 191 УК Беларуси (воспрепятствование работе Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов группой лиц по предварительному сговору с применением угрозы).

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета. Меру пресечения прокурор при направлении дела в суд оставил прежней — заключение под стражу для четверых обвиняемых, пятому — подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В Генпрокуратуре рассказали, что после изучения материалов дела в ведомстве пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Что в Генпрокуратуре не рассказали

В ведомстве не указали, о ком идет речь. Нет ни возраста обвиняемых, ни даже указания, в каком регионе происходили события.

На сегодняшний день известно лишь об одном обвиняемом по ч.2 ст. 191 УК Беларуси — Сергее Тихановском. Напомним, Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества».

Но Сергей Тихановский проходит обвиняемым по нескольким статьям (среди которых нет ч.2 или ч.3 ст. 293), а материалы его дела, по данным TUT.BY на 15 марта, еще не переданы в суд. «В настоящее время выполняются процессуальные действия, направленные на окончание расследования и ознакомление участников с материалами уголовного дела», — сообщал Следственный комитет 11 марта.

При этом Следственный комитет и другие правоохранительные органы не сообщали о расследовании какого-либо уголовного дела по «воспрепятствовании работе ЦИК»: ч.2 ст. 191 УК Беларуси упоминалась только в связи с Сергеем Тихановским.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Генпрокуратуры не удалось. Когда он появится, мы обязательно его опубликуем.