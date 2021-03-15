Прокуратура сочла приговор журналисту TUT.BY «слишком мягким». Чего ожидать дальше?

Источник материала: Tut.by

2 марта был вынесен приговор по делу «о ноль промилле» — врач БСМП Артем Сорокин получил два года лишения свободы с отсрочкой на год, журналист TUT.BY Катерина Борисевич — полгода лишения свободы. Прокуратура сочла приговор Борисевич «слишком мягким» , санкция статьи предусматривает до 3 лет колонии, и принесла протест. Рассказываем, может ли суд назначить более строгое наказание и где будет находиться Катерина до вступления в силу приговора.



Катерина Борисевич в суде Фото: Belta via Reuters

Катерину Борисевич и Артема Сорокина судили за разглашение врачебной тайны, повлекшее повлекшее тяжкие последствия (ч.3 ст. 178 УК) — по версии Генпрокуратуры это «повышенная напряженность в обществе, создание атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». Речь идет о статье Борисевич о смерти Романа Бондаренко — «Врач БСМП: «У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» , врач Сорокин дал комментарий о состоянии пациента.

Журналистика не преступление. Как Катерина Борисевич готовила статью о «ноль промилле», за которую ее судят

Санкция статьи предусматривает только одно наказание — лишение свободы со штрафом. Срок — от 6 месяцев до 3 лет. Как видно из приговора суда Московского района, Борисевич дали минимальное наказание, при этом Сорокин получил отсрочку на год, то есть вышел на свободу сразу после оглашения приговора. И если на протяжение года он не будет нарушать закон, отбывать наказание не придется.

Катерина Борисевич, пока приговор не вступил в силу, находится в Следственном изоляторе № 1 на улице Володарского в Минске. На днях будет четыре месяца, как она удерживается под стражей.

«Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия». Что это такое? Что же такое «тяжкие последствия» относительно ст. 178 УК? В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т.п.». Как мы видим, перечисленные последствия имеют непосредственное отношение к лицу, о диагнозе которого узнала общественность. Что же о «тяжких последствиях» сообщает Генеральная прокуратура? «Деяния названных лиц (врача и сотрудника TUT.BY. — Прим. ред.) повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям». Важный момент: уголовным законом ст. 178 отнесена к преступлениям против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних, то есть не против общества и не против государства. При этом стоит признать, что под «тяжкими последствиями» в обвинениях часто фигурируют эфемерные понятия, которые не исследуются в суде на предмет, в самом ли деле действия обвиняемого привели к таким последствиям, особенно часто это встречается в делах о коррупции. По факту разглашения врачебной тайны дело возбуждается по заявлению потерпевшего, поскольку это является делом частного обвинения (ч. 1 ст. 178 УК). В ряде случаев прокуратура может возбуждать уголовное дело частного обвинения, если затрагиваются существенные интересы государства и общества, но в таком случае обвиняемых нельзя было бы содержать под стражей до суда, да и примириться с освобождением от уголовной ответственности было бы проще. Однако прокуратура заявляет о наступлении тяжких последствий (ч. 3 ст. 178 УК), в этом случае это уже дело публичного обвинения, и правоохранительные органы, в том числе прокуратура, могут возбудить дело и без заявления потерпевшего, как и произошло в данном случае. Субъектом преступления, предусмотренного ст. 178 УК, является медицинский, фармацевтический или иной работник (например, сотрудник отдела кадров, милиции, прокуратуры, то есть люди, которым стала известна врачебная тайна в силу их служебной или профессиональной деятельности). Катерина Борисевич как журналист напрямую не имела доступа к медицинской карточке, заключению и другим материалам из истории болезни Бондаренко. Информацию о его состоянии она получила у медработника. Ей предъявлено соучастие в преступлении (ч. 5 ст. 16 УК — подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления).

Прокуратура города Минска подала протест на приговор в отношении Борисевич «ввиду мягкости назначенного наказания». Слушание дела проходило в закрытом режиме, все участники процесса предупреждены об уголовной ответственности за разглашение данных судебного следствия. Но заявление прокуратуры позволяет сделать вывод о том, что гособвинитель запрашивал наказание журналисту выше того, что назначено в приговоре. Что касается наказания доктору, то этот момент не оспаривается, это дает основания предположить, что в этой части требования обвинения были удовлетворены. Сам Сорокин заявил, что обжаловать приговор не будет.



Гособвинителем на процессе по «делу о ноль промилле» была Людмила Иваненко, известная по делу «АвтоКомпаниСевен», где за мошенничество судили владельцев автохауза, потерпевшими проходило 500 человек Фото: TUT.BY

Апелляционный протест (со стороны обвинения) и апелляционная жалоба (со стороны защиты, обвиняемых, потерпевших) довольно распространенное явление в уголовном процессе, если приговор не устраивает одну из сторон. В прошлом году областными судами и Мингорсудом было рассмотрено свыше 6800 таких дел, более 170 — Верховным судом. В случае с делом Катерины Борисевич с приговором не согласны обе стороны, защита настаивает на невиновности журналиста.

Когда апелляционный протест принесен по основанию мягкости назначенного наказания, в нем должно содержаться указание, о назначении какого срока наказания просит прокурор. Но поскольку суд проходил в закрытом режиме, подробности неизвестны.



Родные и коллеги встречают Артема Сорокина на свободе Фото: TUT.BY

Суд апелляционной инстанции вправе увеличить срок, если назначенное по приговору суда первой инстанции наказание будет признано явно несправедливым вследствие мягкости. Объективных и четких критериев «справедливости» нет, в каждому случае решение принимает суд. В уголовном законе сказано, что применение наказания основывается на принципах законности, равенства граждан перед законом, неотвратимости ответственности, личной виновной ответственности, справедливости и гуманизма. Наказание определяется на основе убежденности суда в его необходимости и достаточности для исправления лица, совершившего преступление, предупреждения новых общественно опасных деяний как со стороны осужденного, так и других лиц, а также восстановления социальной справедливости.

Катерина Борисевич ранее не была судима, имеет постоянное место жительства и работы, на работе характеризуется положительно, неоднократно была отмечена за журналистские материалы, в том числе правоохранительными органами, в 2020 году стала «Журналистом года» (по версии правозащитного сообщества). Предъявленное ей обвинение относится к категории менее тяжких преступлений.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Апелляцию по делу «ноль промилле» будут рассматривать в Минском городском суде за закрытыми дверями, поскольку суд первой инстанции сделал процесс закрытым, так что публично будет оглашено только решение. Саму Катерину Борисевич могут и не доставить на заседание, решение о целесообразности участия обвиняемого на апелляции принимает суд, часто обвиняемым в этом отказывают. Дата заседания пока неизвестна, по практике, можно предположить, что это произойдет через два месяца с момента поступления жалобы и протеста, то есть в начале мая (иногда срок продлевают до трех месяцев, иногда апелляция проходит и раньше, в зависимости от загрузки суда).

Все это время приговор считается не вступившим в силу, Катерина Борисевич будет находиться в следственном изоляторе, так как мера пресечения, по решению суда, осталась прежней. Срок в СИЗО засчитывается в срок отбытия наказания — день за день. Катерина была задержана 19 ноября 2020 года, полгода (такое наказание назначил суд) истекает 19 мая 2021 года. Успеет ли к тому времени приговор вступить в силу или Катерина будет освобождена по факту отбытия наказания во время нахождения в СИЗО, пока однозначно сказать нельзя.

В результате рассмотрения уголовного дела в апелляционном порядке суд оставляет или приговор без изменения, а жалобы или протест — без удовлетворения, или отменяет приговор и направляет дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции, или отменяет приговор и прекращает производство по уголовному делу, или изменяет приговор.