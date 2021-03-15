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Житель Крево решил провести праздник Масленицы, но теперь ему грозит административное дело

15.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 14 марта, белорусы праздновали Масленицу. Гуляния прошли и в центре Минска, и во многих других городах и деревнях. Некоторые из празднеств белорусы организовали сами. За такую инициативу жителю Крево Сергею Гапону сейчас грозит административное дело по ч. 2 ст. 24.23 нового КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).


Так проходил праздник. Фото из социальных сетей

Сергей Гапон — фотограф родом из Крево, который жил в Минске, но полтора года назад переехал на родину, чтобы возрождать свое «мястэчка». Об этом проекте мы недавно писали. В конце прошлой недели, 14 марта, Сергей пригласил местных жителей и минчан отметить Масленицу на Юрьевой горе: традиционная часть праздника начиналась в 14.00, а блины планировали раздавать до последнего гостя.

На праздник приезжала и Ольга Хижинкова.

Праздник не обошли стороной и сотрудники районной милиции. Они пригласили Сергея Гапона дать письменные объяснения в понедельник, 15 марта. После этого история не кончилось:

— Супраць мяне распачаты адміністратыўны працэс 24.23 ч.2 (арганізацыя несанкцыянаванага частавання блінамі), — пошутил Сергей в своем Facebook. — Запісалі, як хораша мы танчылі і спявалі вакол вогнішча.

В ближайшее время фотографу должно прийти или уведомление об остановке процесса, или протокол о правонарушении и повестка в суд.

— Где-то за час до начала позвонил участковый и предупредил, что через какое-то время приедет вместе со сморгонской милицией, — вспоминает происходящее 14 марта Сергей. — По приезде попросили выйти к ним, чтобы не беспокоить своим присутствием гостей. Сотрудник из Сморгони сказал, что видит во всем нарушение закона о массовых мероприятиях и вручил повестку для дачи письменных объяснений. [15 марта] вопросы задавали простые: где, что, во сколько. Особое внимание уделялось, каким образом приглашал гостей, открытый ли у меня профиль в Facebook, кто мог видеть публикации.

Сергей Гапон отмечает, что приехавшая публика «была святая».

— Никаких ни разговоров [о политике], ни попыток провокаций. Но иначе-то и не могло быть, — считает фотограф. — Все свои, отличные люди. К тому же, в гостях. Да и повод — исключительно Масленица. Традиция в чистом виде.

В случае если Сергею Гапону придется идти в суд, по ч. 2 ст. 24.34, ему грозит штраф в размере от двадцати до ста пятидесяти базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

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Теги: Минск
 
 
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Сергей Гапон устроил праздник Масленицы для местных жителей и пригласил в Крево минчан. Ели блины, пели песни. Итог: молодому человеку грозит «административка».
 
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