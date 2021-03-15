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В Пружанах женщина попросила власти разрешить ей покрасить забор дома в красный и белый. Что ответили?
15.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Заявку с просьбой разрешить покрасить забор своего дома в красный и белый цвета отправила районным властям жительница Пружан Виктория Онохова-Журавлева. Вот что ей ответили в райисполкоме.
В своем заявлении местным властям Виктория сообщила, что хотела бы провести массовое мероприятие в форме одиночного пикета: покрасить забор в красный и белый цвета. Без разрешения браться за работу она не отважилась, так как ранее райисполком ее
Для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на месте пикетирования заявитель обещала заключить соответствующий договор с милицией.
Мероприятие райисполком не согласовал.
«Согласно положению Пружанского райисполкома от 23 декабря 2014 года № 2622 „О массовых мероприятиях в Пружанском районе“, местом для проведения митингов, собраний, пикетирований в городе Пружаны определен городской стадион „Мухавец“. Руководствуясь изложенным, вам отказано в проведении одиночного пикетирования в указанном вами месте», — сообщалось в письме за подписью председателя райисполкома Юрия Бисуна.
Напомним, ранее Виктория обратилась на горячую линию местных властей с вопросом, какие нормативно-правовые документы регламентируют использование бело-красных цветов в быту. Ей ответили, что «сами по себе предметы в цветовой гамме белого и красного цвета не являются символикой — и законодательством их использование не регламентировано», но есть один нюанс: «При наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов, либо протеста с использованием атрибутики, в том числе белого и красного цвета, указанная вами цветовая гамма может отождествляться с символикой протестного движения и расцениваться как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения».
Ранее власти Пружан также объясняли другой горожанке, в каких случаях бело-красная одежда и зонтик могут стать
«Вместе с тем отмечаем, что при наличии иных факторов, которые могут быть истолкованы как публичное выражение гражданином общественно-политических, групповых, личных и иных интересов либо протеста с использованием атрибутики, указанные вами предметы (одежда, зонт красно-бело-красной расцветки) могут отождествляться с символикой протестного движения и в соответствии с Законом „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“ расцениваться, как несанкционированное массовое мероприятие, что образует состав административного правонарушения по статье 24.23 (в старой редакции КоАП это „народная“ статья 23.34, по которой судили за участие в несанкционированных акциях. — Прим. TUT.BY)», — сообщалось в ответе.
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В Пружанах женщина попросила власти разрешить ей покрасить забор дома в красный и белый. Что ответили?
Для обеспечения безопасности и охраны общественного порядка на месте пикетирования заявитель обещала заключить соответствующий договор с милицией.
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