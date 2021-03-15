Мокрый снег и даже метель. Погода в Гродно на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

Хоть уже и середина марта, но зима и не собирается сдаваться. В Гродно на новой рабочей неделе будет сначала тепло, а потом — прохладно, возможен мокрый снег и порывистый северный ветер, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, в понедельник 15 марта, переменная облачность. Вечером возможен дождь. Днем — +6…+8 °С.

Во вторник днем ожидается +5…+7 °С. Днем — дождь, утром и вечером — мокрый снег.

В среду, 17 марта, весь день — мокрый снег и сильный ветер. Днем будет +2…+4 °С.

В четверг ночью и утром — заморозки, днем — небольшой мокрый снег, вечером — метель. Днем прогнозируют +2…+4 °С.

В пятницу, 19 марта — утром и вечером — заморозки, днем — мокрый снег, вечером — метель. Днем — +2…+4 °С.

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