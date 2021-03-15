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Мокрый снег и даже метель. Погода в Гродно на новой рабочей неделе
15.03.2021 16:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хоть уже и середина марта, но зима и не собирается сдаваться. В Гродно на новой рабочей неделе будет сначала тепло, а потом — прохладно, возможен мокрый снег и порывистый северный ветер,
Сегодня, в понедельник 15 марта, переменная облачность. Вечером возможен дождь. Днем — +6…+8 °С.
Во вторник днем ожидается +5…+7 °С. Днем — дождь, утром и вечером — мокрый снег.
В среду, 17 марта, весь день — мокрый снег и сильный ветер. Днем будет +2…+4 °С.
В четверг ночью и утром — заморозки, днем — небольшой мокрый снег, вечером — метель. Днем прогнозируют +2…+4 °С.
В пятницу, 19 марта — утром и вечером — заморозки, днем — мокрый снег, вечером — метель. Днем — +2…+4 °С.
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Хоть уже и середина марта, но зима и не собирается сдаваться.
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